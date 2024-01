LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley in DIRETTA: sfida d’alta classifica tra Giannelli e Zaytsev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Sir Susa Vim Perugia-Cucine Lube Civitanova, sfida valida per la quattordicesima giornata della Superlega di volley maschile 2023-2024. Sfida s’alta classifica tra Giannelli e Zaytsev, anche se le due compagini ci arrivando non in perfetta condizione.

I Block Devils sono secondi in classifica a -3 da Trento, ma Piacenza non demorde e insegue gli umbri a due punti. La squadra di Lorenzetti viene da due sconfitte nelle ultime cinque partite di Superlega, ma le due vittorie consecutive contro Catania e Monza hanno restituito un attimo di respiro. I marchigiani devono affrontare questa supersfida in mezzo alle ultime due giornate di un girone di Champions già vinto, ma la sconfitta sul campo dell’Arcada lascia comunque scorie negative. I ragazzi di Blengini in campionato sono quarti a -6 dal secondo posto, c’è bisogno di espugnare Perugia per poter sperare ancora nell’inseguimento in classifica.

Angelo Lorenzetti, alla prima stagione sulla panchina umbra, ha già vinto il Mondiale per Club, ma deve far svoltare la Sir nella seconda metà di stagione. Perugia si affida in regia a un Simone Giannelli strepitoso nella stagione che porta alle Olimpiadi, e questa sera dovrà essere abile a smistare il gioco per provare a neutralizzare il muro molto fisico di Civitanova. I ragazzi di Blengini sono una squadra molto fisica, con diverse possibilità in banda. La ricezione sarà per loro la chiave questa sera, per permettere a Luciano De Cecco di coordinare le operazioni offensive con meno ansia e più qualità.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli

