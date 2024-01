LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2024 in DIRETTA: Guignard-Fabbri si giocano la vittoria, Joos e Gutmann per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegna continentale si chiude nella prima sessione con il programma libero femminile e l’assegnazione del terzo titolo e in serata con il quarto e ultimo titolo da assegnare con la free dance che premierà le migliori coppie di danza.

Si parte con il secondo e decisivo segmento di gare femminile e con un’inedita doppietta belga in testa dopo lo short program individuale femminile. Sul ghiaccio di Kaunas a posizionarsi al comando dopo il corto è stata infatti Loena Hendrickx, seguita dalla rivelazione di quest’anno Nina Pinzarrone. Un programma realizzato senza alcuna sbavatura quella della Vice Campionessa Mondiale, inaugurato con il triplo flip e proseguito con il doppio axel e con la combinazione triplo lutz (sul quarto)/triplo toeloop, elemento quest’ultimo inserito in zona bonus. Ottenendo nettamente il miglior riscontro sulle componenti del programma la nativa di Turnhout ha raccolto 74.66 (39.93, 34.73), racimolando un distacco di cinque punti sulla compagna di squadra. Nuovo primato personale per Pinzarrone, brava a confezionare uno short pulito proponendo triplo lutz/triplo toeloop, doppio axel e triplo loop e ricevendo così una valutazione di 69.70 (38.92, 30.78). Leggermente sottopagata invece la Campionessa Europea in carica Anastasiia Gubanova, terza malgrado una buona prova con cui si è dovuta accontentare di 68.96 (37.57, 31.39), score con cui comunque potrà andare all’attacco in vista di un libero che si preannuncia interessante. Non ci sarà la polacca Ekaterina Kurakova che ha pagato una strategia di gara fin troppo rischiosa nel programma corto.

In casa Italia qualche rammarico per Sarina Joos che, a causa di una defaillance nella trottola fly camel, si è fermata al nono posto con 59.82 (31.75, 25.07), snocciolando comunque un buon reparto tecnico con la catena triplo flip (chiamato con filo d’ingresso non marcato e sottoruotato)/triplo toeloop, con il doppio axel e con il triplo lutz in zona bonus, raggiungendo la decima posizione. Ma ci sono i presupposti per risalire la china in vista del segmento più lungo. Sedicesima al momento invece Lara Naki Gutmann, tradita da un arrivo non ottimale nella combinazione triplo toeloop/triplo toeloop e soprattuto dal salto singolo, il flip, eseguito solo doppio e dunque chiamato valido. Due sbavature che hanno inchiodato il suo punteggio in zona 55.68 (26.85, 28.83). L’obiettivo delle azzurre di ragggiungere entrambe le prime dieci posizioni risulta fattibile.

Una vera e propria lezione di danza quella impartita dai veterani della nostra Nazionale, bravissimi a calarsi perfettamente nel tema musicale imposto dal regolamento, gli anni Ottanta, rappresentandone perfettamente gesti, movimenti, passi e mood. Sulle scintillanti note dell’irresistibile “Holding Out For a Hero” di Bonnie Tyler Charléne e Marco hanno stregato la Zalgirio Arena di Kaunas snocciolando un set di twizzles (livello 4) dall’incredibile unisono, per poi lanciarsi in un originale elemento coreografico. Dopo il pattern (livello 3) gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno quindi proposto il sollevamento straight (livello 4), impreziosito da un’entrata e soprattutto da una uscita difficile, chiudendo poi con la complessa sequenza di passi sulla midline, assegnata di livello 3 per la dama e 3 per il cavaliere.

Raccogliendo il miglior riscontro nelle tre voci delle components, i fuoriclasse italiani hanno sbaragliato la concorrenza con il nuovo season best di 86.80 (49.41, 37.39), staccando di oltre un punto i principali competitors Lilah Fear-Lewis Gibson che, proponendo una “Sweet dreams” più glamour che glam, hanno comunque ben figurato confezionando elementi d’alto profilo che gli hanno concesso di raggiungere 85.20 (48.49, 36.71), ipotecando il posto d’onore. Meritatissima poi la terza piazza conquistata provvisoriamente dai padroni di casa Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, anche loro sopra 80.73 (45.86, 34.87) scavando un solco di due punti sugli inseguitori. Missione compiuta infine per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, quindicesimi con 62.26 (33.85, 28.41). Nulla da fare invece per i debuttanti Leia Dozzi-Pietro Papetti, purtroppo eliminati dopo aver centrato la ventiduesima posizione con 58.71 (32.96, 25.75) dimostrandosi competitivi in una gara dal livello molto più alto del previsto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegna continentale si chiude con con il programma libero femminile dalle 12.00 e l’assegnazione del terzo titolo e in serata dalle 17.30 con il quarto e ultimo titolo da assegnare con la free dance che premierà le migliori coppie di danza: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 12.00 con il primo gruppo di lavoro della danza. Buon divertimento!

