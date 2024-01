Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri incontenibili! Gli azzurri dominano la rhythm dance agli Europei

Come il vino! Passa il tempo, ma Guignard-Fabbri migliorano ancora gara dopo gara. La conferma è arrivata in occasione della rhythm dance dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio di figura, segmento letteralmente dominato dagli azzurri, artefici di un programma a dir poco sfavillante.

Una vera e propria lezione di danza quella impartita dai veterani della nostra Nazionale, bravissimi a calarsi perfettamente nel tema musicale imposto dal regolamento, gli anni Ottanta, rappresentandone perfettamente gesti, movimenti, passi e mood. Sulle scintillanti note dell’irresistibile “Holding Out For a Hero” di Bonnie Tyler Charléne e Marco hanno stregato la Zalgirio Arena di Kaunas snocciolando un set di twizzles (livello 4) dall’incredibile unisono, per poi lanciarsi in un originale elemento coreografico.

Dopo il pattern (livello 3) gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno quindi proposto il sollevamento straight (livello 4), impreziosito da un’entrata e soprattutto da una uscita difficile, chiudendo poi con la complessa sequenza di passi sulla midline, assegnata di livello 3 per la dama e 3 per il cavaliere.

Raccogliendo il miglior riscontro nelle tre voci delle components, i fuoriclasse italiani hanno sbaragliato la concorrenza con il nuovo season best di 86.80 (49.41, 37.39), staccando di oltre un punto i principali competitors Lilah Fear-Lewis Gibson che, proponendo una “Sweet dreams” più glamour che glam, hanno comunque ben figurato confezionando elementi d’alto profilo che gli hanno concesso di raggiungere 85.20 (48.49, 36.71), ipotecando il posto d’onore.

Meritatissima poi la terza piazza conquistata provvisoriamente dai padroni di casa Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, anche loro sopra 80.73 (45.86, 34.87) scavando un solco di due punti sugli inseguitori.

Missione compiuta infine per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, quindicesimi con 62.26 (33.85, 28.41). Nulla da fare invece per i debuttanti Leia Dozzi-Pietro Papetti, purtroppo eliminati dopo aver centrato la ventiduesima posizione con 58.71 (32.96, 25.75) dimostrandosi competitivi in una gara dal livello molto più alto del previsto.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: IPA Agency/Silvia Colombo

Leggi tutte le notizie di Pattinaggio Artistico su OA Sport...