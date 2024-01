Pattinaggio di figura, INCANTO D’ORO! Guignard-Fabbri si confermano campioni d’Europa della danza!

Charlène Guignard-Marco Fabbri mettono la ciliegina sulla torta ad una giornata leggendaria per gli sport del ghiaccio italiani. Dopo la pioggia di ori nello short track gli azzurri hanno infatti trionfato per il secondo anno consecutivo ai Campionati Europei 2024 di pattinaggio di figura, traguardo mai raggiunto da nessun’altra coppia di danza del nostro Paese. L’Italia vince così per dispersione il medagliere, confermandosi la prima potenza attuale a livello continentale (Russia esclusa).

Con Marco e Charlène parlare di pattinaggio di figura è riduttivo. I danzatori di Barbara Fusar Poli sono oltre: più che le note, seguono le armonie: è il meraviglioso crescendo incentrato su “La teoria del tutto” è un compendio che unisce capacità tecnica per palati finissimi, gusto, intensità, arte.

Nel corso dei dieci elementi presentati i Campioni d’Europa hanno messo sul piatto tutta la loro qualità, riempiendo di meraviglia una Zalgirio Arena piena in ogni ordine di posto: chirurgici come sempre i twizzles (livello 4) elemento che ha preceduto la difficoltà più difficile e spettacolare tra tutte: il sollevamento curve combinato con il rotazionale (ovviamente livello 4), non a caso premiato con una sfilza di +4 e +5.

Tra la serie di passi a cerchio (livello 3-3), quella su un piede in parallelo (3-3) e tanti altri elementi coreografici valutati con un buon GOE, i nostri ragazzi si sono attestati in zona 127.58 (71.16, 56.42) per 214.38, staccando di oltre quattro punti i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, secondi classificati con 125.62 (69.98, 44.64) per 210.82. Tripudio poi per i padroni di casa Allison Reed-Saulius Ambrulevicius che, dopo anni ai ridossi della top 3, si sono accomodati con merito sul gradino più basso del podio ottenendo 122.64 (68.78, 53.86) per 203.37. Ottimo lavoro infine per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, bravi a confermare la quindicesima piazza già conquistata nella rhythm dance 100.83 (56.41, 44.42) per 163.09.

Il prossimo appuntamento con il pattinaggio di figura è fissato dal 30 gennaio al 4 febbraio, giorni in cui si svolgeranno i Four Continents 2024.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: LaPresse

