Basket, la classifica di Eurolega a fine girone d’andata: Virtus Bologna seconda in solitaria, Milano all’inseguimento dei playoff

In attesa di tornare in campo la prossima settimana con un doppio turno, stasera sono andate in archivio le ultime due partite del girone d’andata dell’Eurolega 2023-2024 di basket maschile. Siamo giunti dunque a metà della lunghissima regular season da 34 giornate che delineerà il tabellone di playoff e play-in (novità di quest’anno), eliminando otto delle diciotto squadre iscritte alla massima competizione continentale per club.

Ricordiamo che, con il nuovo format, solamente le prime sei classificate accederanno direttamente ai quarti di finale (serie al meglio delle 5 sfide). Le compagini racchiuse dal settimo al decimo posto si contenderanno invece gli ultimi due slot disponibili per i playoff tramite un mini torneo (semifinali e finale) con partite secche. Bilancio agrodolce sin qui per l’Italia, che può sorridere per l’inatteso exploit della Virtus Bologna mentre c’è delusione per l’andamento dell’Olimpia Milano.

Le Vu Nere, al secondo anno dal ritorno in Eurolega, girano a metà stagione regolare con un sensazionale record di 12 vittorie e 5 sconfitte che vale la seconda piazza provvisoria in solitaria alle spalle di un mostruoso Real Madrid (16-1) e davanti al Barcellona (11-6). I meneghini inseguono invece al 13° posto con 7-10, a due vittorie di distanza dalla zona play-in.

Di seguito la classifica completa al termine del girone d’andata della regular season di Eurolega 2023-2024 di basket maschile:

CLASSIFICA AGGIORNATA REGULAR SEASON EUROLEGA 2023-2024

1) Real Madrid 16-1

2) Virtus Bologna 12-5

3) Barcellona 11-6

4) Panathinaikos 10-7

5) Monaco 10-7

6) Fenerbahce 10-7

7) Maccabi Tel Aviv 10-7

8) Olympiacos 9-8

9) Partizan Belgrado 9-8

10) Valencia 9-8

11) Baskonia 9-8

12) Bayern Monaco 8-9

13) Olimpia Milano 7-10

14) Efes Istanbul 7-10

15) Stella Rossa Belgrado 6-11

16) Zalgiris Kaunas 5-12

17) Alba Berlino 3-14

18) ASVEL Villeurbanne 2-15

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...