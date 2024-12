Barcellona-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket: orario, canale, streaming

Trascinata dalle cinque vittorie consecutive, l’Olimpia Milano fa visita al Barcellona in una sfida davvero molto importante per l’Eurolega della squadra di Ettore Messina. Un quindicesimo turno che è un ulteriore esame per Milano, che vuole certamente riscattare la sconfitta in campionato contro i rivali della Virtus Bologna, sfruttando l’ottima momento che sta vivendo in Europa.

Quello con il Barcellona è anche un scontro diretto, visto che entrambe le squadre hanno lo stesso record (8-6). Come detto Milano sta davvero benissimo in Eurolega e nell’ultimo mese ha ottenuto anche dei successi molto pesanti in trasferta come quello sul campo del Fenerbahce o a Belgrado con il Partizan.

Totalmente diverso il momento europeo degli spagnoli, visto che hanno vinto solo una delle ultime cinque partite disputate in Eurolega, battendo in volata il Maccabi e mettendo così fine ad una striscia negativa di quattro sconfitte.

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il match Barcellona-Olimpia Milano, valevole per la dodicesima giornata dell’Eurolega 2024-2025, si giocherà alle ore 20.30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BARCELLONA-OLIMPIA MILANO

Venerdì 13 Dicembre

Ore 20.30 Barcellona-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA BARCELLONA-OLIMPIA MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport