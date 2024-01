LIVE Olanda-Italia, Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: il Setterosa sfida a testa alta le padrone di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Olanda ed Italia, valida per le semifinali degli Europei 2024 di pallanuoto femminile: il Setterosa si è guadagnato il penultimo atto grazie ad una vittoria soffertissima ai quarti contro l’Ungheria, mentre le padrone di casa hanno avuto vita facile con la Gran Bretagna.

In palio oggi tra le due compagini c’è un posto in finale, che però per l’Italia vorrebbe dire anche la prosecuzione del cammino verso il pass olimpico: con Paesi Bassi e Spagna già qualificate, il Setterosa dovrà far meglio della Grecia per staccare il biglietto per Parigi 2024.

Ricordiamo infatti che l’Italia, così come l’Olanda, è già qualificata ai Mondiali di Doha, ma oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, agli Europei è in palio anche un pass per i Giochi di Parigi, con le azzurre e le elleniche che sono alla ricerca della qualificazione olimpica: confronto a distanza quest’oggi tra le due formazioni per provare a chiudere la pratica già in semifinale. L’Italia deve vincere e fare il tifo per la Spagna.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Olanda ed Italia, valida per le semifinali degli Europei 2024 di pallanuoto femminile: oggi, giovedì 11 gennaio, il match inizierà alle ore 20.30, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 20.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: Andrea Masini/DBM

