Italia-Grecia, Finale 3°-4° posto Europei pallanuoto femminile: programma, orario, tv, streaming

L’Italia giocherà la finale per il terzo posto agli Europei 2024 di pallanuoto femminile: sabato 13 gennaio, alle ore 19.00, il Setterosa sfiderà ad Eindhoven la Grecia. Oltre alla medaglia di bronzo, però, la sfida metterà in palio soprattutto la qualificazione alle Olimpiadi.

Ricordiamo infatti che l’Italia è già qualificata ai Mondiali di Doha, ma oltre ai tre pass per la rassegna iridata, agli Europei è in palio anche un pass per i Giochi di Parigi, con le azzurre che sono alla ricerca della qualificazione olimpica: per ottenerla dovranno battere sabato sera la compagine ellenica.

Per la finale per il terzo posto degli Europei 2024 di pallanuoto femminile il match Italia-Grecia sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play ed Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di Italia-Grecia.

CALENDARIO ITALIA-GRECIA EUROPEI PALLANUOTO 2024

Finale 3° posto – Eindhoven, Paesi Bassi

Sabato 13 gennaio

19.00 Italia-Grecia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA ITALIA-GRECIA EUROPEI PALLANUOTO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Andrea Masini DBM

