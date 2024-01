Calendario Europei pallanuoto femminile 2024 oggi: orari 11 gennaio, programma, tv, streaming

Giornata decisiva per gli Europei 2024 di pallanuoto femminile di Eindhoven, nei Paesi Bassi: oggi, giovedì 11 gennaio, si giocheranno le semifinali. Alle ore 19.00 spazio a Spagna-Grecia, poi a chiudere il programma odierno sarà l’Italia, che affronterà alle ore 20.30 le padrone di casa.

Per le semifinali per il 5° posto (in palio due posti ai Mondiali), andranno in scena alle ore 16.00 Croazia-Francia ed alle ore 17.30 Gran Bretagna-Ungheria (le magiare sono già qualificate alla rassegna iridata). Si disputeranno inoltre la finale per il 9° posto, con Serbia-Israele alle ore 13.30 e la finale per l’11° posto, con Germania-Repubblica Ceca alle ore 12.00.

Per gli Europei 2024 di pallanuoto femminile il match Italia-Paesi Bassi sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile per Italia-Paesi Bassi su Rai Play, con tutti i match disponibili su Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di Italia-Paesi Bassi.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2024 OGGI

Giovedì 11 gennaio – Eindhoven, Paesi Bassi

Finale 11° posto

12.00 Germania-Repubblica Ceca

Finale 9° posto

13.30 Serbia-Israele

Semifinali 5° posto

16.00 Croazia-Francia

17.30 Gran Bretagna-Ungheria

Semifinali 1° posto

19.00 Spagna-Grecia

20.30 Italia-Paesi Bassi

