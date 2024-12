ATP Hong Kong 2025, svelata l’entry list: tre azzurri ammessi al main draw, c’è Musetti

Lorenzo Musetti farà il suo debutto ufficiale nella prossima stagione al Bank of China Hong Kong Tennis Open, ATP 250 che si disputerà al Victoria Park Tennis Centre Court dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Il giocatore toscano non ha scelto dunque l’Australia per cominciare il percorso di avvicinamento verso Melbourne, che ospiterà il primo Slam dell’anno.

Oltre a Musetti, numero 17 del ranking mondiale e virtualmente seconda testa di serie, sono stati ammessi al tabellone principale di Hong Kong anche altri due azzurri, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Il n.1 del seeding ad oggi sarebbe il russo Andrey Rublev, che occupa l’ottava posizione della graduatoria ATP e sarà con ogni probabilità il favorito per il titolo.

Musetti ha commentato così la sua partecipazione al torneo asiatico: “Sono contento di iniziare di nuovo la stagione a Hong Kong. L’anno scorso mi sono trovato molto bene, quest’anno spero di fare meglio e di cominciare l’anno con qualche fuoco d’artificio, in campo e fuori“. Il carrarino era stato eliminato al secondo turno nel 2024 a Hong Kong.

Campo partenti provvisorio in cui figurano anche il russo Karen Khachanov, il francese Arthur Fils, il portoghese Nuno Borges, l’americano Brandon Nakashima e l’olandese Tallon Griekspoor. Si gioca sul cemento outdoor, a due settimane dal via degli Australian Open.

ENTRY LIST ATP HONG KONG 2025

1 Andrey Rublev 8 8

2 Lorenzo Musetti 17 17

3 Karen Khachanov 19 19

4 Arthur Fils 20 20

5 Nuno Borges 36 36

6 Brandon Nakashima 38 38

7 Tallon Griekspoor 40 40

8 Pedro Martinez 43 43

Luciano Darderi 44 44

Cameron Norrie 49 49

Juncheng Shang 50 50

Lorenzo Sonego 53 53

Miomir Kecmanovic 54 54

Denis Shapovalov 56 56

Roberto Carballes Baena 57 57

Fabian Marozsan 58 58

Roman Safiullin 60 60

Alejandro Davidovich Fokina 61 61

Jaume Munar 62 62

Learner Tien 122 3 (NG)