LIVE Marocco-Tanzania, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: debuttano i favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Marocco-Tanzania, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA, Ziyech e Amrabat puntano alla vittoria.

Prima partita anche per i Leoni dell’Atlante che allo stadio del Laurent Pokou di San Pedro affrontano la Tanzania. Il Marocco vuole arrivare al massimo come fatto vedere in Qatar ai Mondiali, la qualità non manca, un leader per reparto: fondamentale Bono in porta, Achraf Hakimi in difesa è l’asso, l’ex viola Amrabat a centrocampo agisce da regista e Hakim Ziyech là davanti è il fenomeno della squadra. Dall’altra parte c’è una formazione che vuole stupire, la Tanzania che farà di tutto per dar il massimo all’esordio e magari portare via un risultato che sarebbe assolutamente storico.

Data: 17/01/2024

Orario: 18.00

Canale TV: Sportitalia

Probabili formazioni

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Mazraoui, Saiss; Harit, Amrabat, Ounahi; El Khannous, En-Nesyri, Ziyech.

TANZANIA (4-3-3): Kawawa; Nodo, Mnoga, Hamad, Mwaikenda; Miroshi, Mombwa, Mkami; Abraham, Bajana, Kibu.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Marocco-Tanzania, Coppa d’Africa 2024 calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.

Leggi tutte le notizie di Calcio su OA Sport...