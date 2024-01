Come cambia il tabellone dell’Italia agli Europei di pallanuoto: evitata la Serbia, ma altro scoglio balcanico

Il primo posto nel girone B degli Europei di pallanuoto 2024 sembrava in cassaforte per l’Italia dopo il roboante successo contro la Grecia vice-campione del mondo. La pesante ed inattesa sconfitta contro l’Ungheria (priva di tante stelle e presentatasi alla rassegna continentale con diversi U20 promettenti) per 10-5 ha però relegato il Settebello in seconda piazza. Ciò comporta uno scenario completamente differente in vista della fase ad eliminazione diretta.

COME CAMBIA IL TABELLONE DELL’ITALIA AGLI EUROPEI DI PALLANUOTO

L’Italia, perdendo con 5 reti di scarto contro l’Ungheria, ha evitato ai quarti il confronto con la temibile Serbia, già giustiziera degli azzurri agli ultimi Mondiali, peraltro rafforzata in questi Europei dal ritorno del fuoriclasse Dusan Mandic. A prendersi la patata bollente sarà così l’Ungheria, squadra comunque molto più attrezzata di quanto ci si aspettasse alla vigilia: ciò la dice lunga su quanto i campioni iridati saranno temibili ai Mondiali ed alle Olimpiadi quando saranno al completo.

A questo punto, venerdì 12 gennaio alle ore 20.15, il Settebello affronterà ai quarti il Montenegro, compagine comunque rognosa e capace di battere ai rigori la Croazia nella fase a gironi. Per l’Italia quelle contro i balcanici sono sempre partite tradizionalmente complicate. 4 anni fa, ad esempio, il Montenegro ci diede un grande dispiacere proprio ai quarti degli Europei, eliminandoci per 10-8. Stesso risultato con cui gli italiani si arresero nella semifinale dei Mondiali 2013. Le due compagini si sono affrontate di recente nel torneo di preparazione ‘Sardinia Cup’: match terminato in parità, prima del successo ai rigori degli uomini di Campagna. Più netto invece il 10-6 per gli azzurri nell’ultima rassegna iridata, tuttavia si trattava della semifinale del tabellone di consolazione per il 5° posto.

Il Montenegro vanta tra le proprie fila ancora il quasi 40enne Drasko Brguljan, dispone di un centroboa di grande caratura internazionale come Miroslav Perkovic e di un portiere di sicuro affidamento come Petar Tesanovic, colonna del Brescia nel campionato italiano. Insomma, una rivale decisamente scomoda, che peraltro ha rinnovato molto la rosa negli ultimi anni con l’innesto di giovani interessanti ed affamati. Si prospetta un match tiratissimo, magari anche con un possibile esito ai rigori (che di recente sono costati al Settebello la sconfitta nella finale mondiale del 2022 ed nei quarti della rassegna iridata 2023).

In caso di passaggio del turno, l’Italia troverebbe in semifinale i rivali storici della Spagna. Gli iberici, nonostante la sconfitta ai rigori contro la Croazia, si sono imposti nel gruppo A proprio grazie al successo dei montenegrini contro i padroni di casa. Peraltro la Spagna, priva del naturalizzato ceco Martin Famera, sarà l’unica tra le big a poter disputare un quarto di finale ‘morbido’, quasi certamente contro la Georgia.

TABELLONE EUROPEI PALLANUOTO 2024

Playoff

Francia-Serbia A

Montenegro-Germania/Malta/Israele B

Georgia-Romania C

Grecia-Olanda/Slovenia D

Quarti di finale

Spagna-Vincente C (1)

Italia-Vincente B (2)

Ungheria-Vincente A (3)

Croazia-Vincente D (4)

Semifinali

Vincente 1-Vincente 2

Vincente 3-Vincente 4

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...