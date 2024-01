Italia-Ungheria, Europei pallanuoto 2024: programma, orario, tv, streaming

Ultimo incontro del Girone B per la Nazionale italiana di pallanuoto agli Europei maschili in quel di Zagabria. Il Settebello affronta i campioni del mondo in carica dell’Ungheria, che si sono presentati in terra croata però con una formazione rimaneggiata. Azzurri dunque super favoriti che vogliono assolutamente chiudere a punteggio pieno il raggruppamento.

Appuntamento domani, lunedì 8 gennaio, alle 19. Per gli Europei 2024 di pallanuoto maschile il match Italia-Ungheria sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play ed Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di Italia-Ungheria.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO 2024

Lunedì 8 gennaio – Girone B – Zagabria, Croazia

Ore 19.00 Italia-Ungheria – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA ITALIA-UNGHERIA EUROPEI PALLANUOTO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse

