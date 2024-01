Pallanuoto, Europei 2024: risultati 7 gennaio. La Serbia vince ancora e fa un altro passo verso la sfida con l’Italia

E’ stata completata in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, la seconda giornata della prima fase a gironi degli Europei 2024 di pallanuoto maschile: è tornata in acqua quest’oggi la Division II, composta dai Gironi C e D, mentre ha osservato un turno di riposo la Division I, nella quale è stata inserita l’Italia.

Nel Girone C, che si sta disputando a Zagabria, Malta ha piegato Israele per 13-11, mentre la Serbia ha liquidato la Germania per 14-6. Nel Girone D, che si sta giocando a Ragusa, invece, la Romania ha regolato la Slovenia per 13-5, mentre i Paesi Bassi hanno superato la Slovacchia per 17-6.

La Serbia, con questo successo, ha ipotecato la vetta del Girone C, avvicinandosi ulteriormente all’ottavo di finale contro la Francia che designerà l’avversaria nei quarti di finale dell’Italia, in quello che per il Settebello sarà il primo scontro diretto per il pass olimpico, col secondo che arriverebbe nell’eventuale semifinale con la Spagna.

RISULTATI EUROPEI PALLANUOTO MASCHILE 7 GENNAIO

2a giornata

Division II

Girone C (a Zagabria)

Malta-Israele 13-11 (2-5, 3-3, 3-2, 5-1)

Serbia-Germania 14-6 (3-2, 5-2, 2-2, 4-0)

Classifica

Serbia 6, Germania 3, Malta 3, Israele 0.

Girone D (a Ragusa)

Romania-Slovenia 13-5 (6-1, 2-2, 2-1, 3-1)

Slovacchia-Paesi Bassi 6-17 (1-5, 3-4, 2-3, 0-5)

Classifica

Romania 6, Paesi Bassi 3, Slovacchia 3, Slovenia 0.

