Pallanuoto, l’Italia schianta la Grecia e ipoteca il primo posto nel girone agli Europei

Il Settebello c’è ed è devastante. La Grecia vice campione del mondo in carica non può nulla contro la squadra allenata da Sandro Campagna nella seconda giornata degli Europei di pallanuoto a Zagabria. Il match che metteva in palio la prima piazza del Gruppo B ha visto gli azzurri dominare in lungo e in largo: risultato di 15-8.

Dopo un primo botta e risposta nel primo quarto il Settebello mette la testa avanti con il break siglato da Edoardo Di Somma, che vale il 4-2 parziale. Proprio l’attaccante recchelino è l’uomo della giornata: nel secondo quarto è mostruoso, segna in tutti i modi e gli ellenici non riescono a fermarlo. Una tripletta lancia gli azzurri sul 7-4 parziale.

Alla ripresa l’Italia prende il largo e lo fa sfruttando anche le controfughe: la Grecia non tiene il passo degli azzurri che volano sul 12-6 ad 8′ dal termine (da segnalare l’espulsione di Di Somma per gioco violento). Anche nella frazione finale la difesa del Settebello è eccezionale e c’è davvero poco da fare per gli ellenici che provano a sfondare ma sbattono sul muro formato da Del Lungo e compagni.

Grecia-Italia 8-15

Grecia: Zerdevas , Genidounias 1, Skoumpakis , Gkiouvetsis 2, Fountoulis , Kalogeropoulos , Gkillas , Argyropoulos , Alafragkis , Kakaris 2, Nikolaidis , Vlachopoulos 3, Tzortzatos . All. Vlachos

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 2, Condemi , Marziali 1, Fondelli 2, Velotto , Renzuto Iodice , Echenique 3, Presciutti , Bruni 1, Di Somma 5, Dolce 1, Nicosia . All. Campagna

Arbitri: Alexandrescu (Rou), Segurana Ferre (Esp)

Note

Parziali: 2-4 2-3 2-5 2-3 Espulso Di Somma (I) nel terzo tempo per gioco violento.

Foto di Francesco Pasquale Mesiano / DBM

