LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in Croazia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026, Pro Recco alla difficile trasferta in Croazia.

Cerca di nuovo la vittoria la Pro Recco dopo il brusco stop in casa contro il Ferencvaros per ottenere il pass per la Final Four di Malta: oggi, alle 20:30, la Pro Recco sarà quindi in gioco a Zagabria per la quinta tappa di Champions League contro Havk Mladost. Gli arbitri della sfida saranno Konstantinos Vasileiou (Grecia) e Pau Segurana (Spagna).

La Pro Recco arriva a questo appuntamento con il chiaro obiettivo di siglare un passo fortemente decisivo verso la qualificazione all’agognata Final Four. La classifica del gruppo B è quella dei liguri e Ferencvaros insieme a quota 9 punti, mentre Havk Mladost e Hannover sono indietro con soli 3 punti. La distanza, dunque è forte, ma non consente di fare molti calcoli: la rosa di Sandro Sukno vuole chiudere il discorso qualificazione senza spostare il tutto all’ultima partita.

All’andata di questo match la Pro Recco si impose ferocemente sul Havk Mladost per 13-10, ma la partita di oggi si preannuncia molto diversa vista la trasferta in casa croata. Di seguito la rosa dei liguri: Luca Perrone, Gianmarco Nicosia, Tommaso Negri, Rino Buric, Francesco Cassia, Nicholas Presciutti, Matteo Iocchi Gratta, Max Irving, Francesco Condemi, Andrea Fondelli, Giacomo Cannella, Francesco Di Fulvio, Alvaro Granados, Luke Pavillard, Andrea Mladossich, Andrea Patchaliev, Lukas Durik, Lorenzo Demarchi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:30. Buon divertimento!