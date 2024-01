LIVE Egitto-Ghana, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: i Faraoni sono già spalle al muro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Egitto-Ghana, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA, partita già decisiva per le due nazionali.

Due nazionali in grado di vincere la manifestazione. Due nazionali che sono già al bivio dopo il primo deludente incontro in Coppa d’Africa. Sia l’Egitto che Ghana non sono riuscite a vincere all’esordio, con Salah e compagni fermati dal Mozambico con un pareggio allo scadere e il team ghanese superato dal Capo Verde.

Nel girone B non si può quindi più sbagliare, nonostante passino il girone le prime due classificate più le due migliori terze. L’Egitto, finalista dell’ultimo torneo, può anche permettersi ancora un passo falso dopo il match iniziale, mentre il Ghana può solamente vincere.

Data: 18/01/2024

Orario: 21.00

Canale TV: Sportitalia

Probabili formazioni

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Hany, Abdelmonem, Hegazy, Hamdi; Elneny, Faty, Zizo; Salah, Mohamed, Trezeguet. Allenatore: Vitoria

GHANA (4-2-3-1): Ofori; Odoi, Djiku, Salisu, Mensah; Ashimeru, Baba; Paintsil, Konigsdorffer, Ayew; Semenyo. Allenatore: Hughton

