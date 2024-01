LIVE Bolelli/Vavassori-Hanfmann/Koepfer, Australian Open 2024 in DIRETTA: gli azzurri vanno a caccia della finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bolelli/Vavassori ed Hanfmann/Koepfer, semifinale del torneo di doppio degli Australian Open 2024. La coppia azzurra va a caccia dell’accesso alla finale nel primo Slam stagionale.

In questo torneo Simone Bolelli ed Andrea Vavassori hanno ricoperto il ruolo dei veri outsider, arrivando a competere fino agli ultimi giorni degli Australian Open. I due italiani hanno iniziato il proprio torneo salvandosi al match tie-break del terzo set, prima di mettere a segno la prima impresa: superare il consolidato duo francese Mahut/Roger-Vasselin. Gli azzurri hanno continuato il proprio cammino contro Cacic/Molchanov. Nell’incontro dei quarti di finale la coppia italiana ha sconfitto le teste di serie numero 8 del tabellone, i tedeschi Krawietz/Puetz.

Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer proveranno a vendicare i propri connazionali. La seconda coppia tedesca ha raggiunto a sorpresa il penultimo atto del torneo, così come successo agli italiani. I due teutonici stanno giocando ad un altissimo livello in questo Slam, in cui hanno sconfitto diversi specialisti. Hanfmann/Koepfer hanno battuto, nell’ordine, Eubanks/Shelton, Hijikata/Kubler, campioni in carica, Granollers/Zeballos ed infine Nys/Zielinski.

La sfida tra Bolelli/Vavassori ed Hanfmann/Koepfer sarà il terzo match di giornata sulla Rod Laver Arena, il cui programma inizierà alle 02.00 italiane. La partita sarà visibile su Eurosport ed in streaming su Discovery Plus.

