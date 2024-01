LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2024 in DIRETTA: norvegesi favoriti, Giacomel mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Ruhpolding (Germania), sede della quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. Tutti contro i norvegesi, che stanno dominando la stagione. Azzurri rinvigoriti dal doppio podio in staffetta, Giacomel sarà un’autentica mina pronta ad esplodere anche per il podio.

Basta guardare la classifica generale di Coppa per rendersi conto dello strapotere norvegese, con cinque scandinavi nei primi cinque posti. La specialità in cui però sono risultati meno dominanti è proprio la sprint, con i tedeschi che spesso hanno guastato la festa. Il pettorale rosso della 10km è infatti sulle spalle di Benedikt Doll, che oggi va alla caccia di un back to back vittorioso su questa distanza che sarebbe clamoroso, dopo aver sbancato Oberhof settimana scorsa. Chi in staffetta ha impressionato in Baviera è stato Philipp Nawrath, già a sua volta vincitore in questo format in stagione. Gara a squadre che ha saltato Johannes Boe, che come sempre è il favorito n.1 (a patto di limitare gli errori nel poligono a terra) e si presenterà anche riposato. Sugli scudi in questo periodo Stroemsheim, mentre sono di una costanza di risultato impressionante Tarjei Boe e Sturla Holm Laegreid. Allargando il panorama alle altre nazioni, il duo svedese Ponsiluoma-Samuelsson può dire la sua, mentre i francesi dipendono dalle percentuali in una stagione in cui stanno faticando nelle sprint.

L’Italia arriva a questa gara con il morale altissimo, reduce da due terzi posti consecutivi nelle staffette di Oberhof e quella dell’altro giorno. Tutti e quattro i frazionisti, ognuno nel proprio range di livello, possono beneficiarne e fare una grande prestazione. Occhi puntati su uno scatenato Tommaso Giacomel, autore di due frazioni scintillanti in staffetta, apparso brillantissimo sugli sci sverniciando Fillon Maillet, e che con il 10/10 ci autorizzerebbe a sognare in grande. In crescita vertiginosa anche Lukas Hofer, mentre costanza è la parola più adatta per il rendimento di Bionaz. Il valdostano classe 2000 ha un obiettivo in queste due tappe: garantirsi la top-15 in generale per avere la certezza di prendere parte alla mass start dei Mondiali. Sia ‘Luki’ che ‘Dido’, con la precisione al poligono, possono fare breccia nella top-10, e sfruttando gli errori degli altri anche salire qualche gradino. Per Elia Zeni bisogna ritrovare la precisione in piazzola, e un ingresso in zona punti sarebbe più che gradito. Con loro sarà al cancelletto anche Patrick Braunhofer.

Foto: IPA

