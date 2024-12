Nadia Battocletti al Campaccio: da Campionessa d’Europa per inseguire la vittoria

Nadia Battocletti sarà la grande stella del Campaccio, uno dei Cross più prestigiosi del panorama internazionale che andrà in scena il prossimo 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). La fresca Campionessa d’Europa di corsa campestre cercherà di regalare all’Italia un successo che al femminile manca addirittura da 31 anni (Silvia Sommaggio nel 1994).

La medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi ha manifestato il proprio entusiasmo durante la presentazione dell’evento: “Il Campaccio è una questione di famiglia, provo un sentimento fortissimo nei confronti di questa gara. L’ho sempre corso sin da bambina e ho bellissimi ricordi di quando lo correva mio papà. Sono felice per il risultato di domenica ad Antalya, non sono riuscita a prendere al volo la bandiera tricolore ma ci proverò al Campaccio“.

La fuoriclasse trentina, che nel 2024 ha conquistato anche due medaglie d’oro agli Europei di Roma, ha poi proseguito: “Quando terminerò l’università sarò un’atleta a tempo pieno. So che ho tanti margini e devo provare a esplorarli, per crescere il più progressivamente possibile e farmi trovare pronta nei grandi appuntamenti“. Il suo miglior risultato al Campaccio è la seconda piazza del 2024, per l’occasione sarà affiancata da Ludovica Cavalli e Federica Del Buono, ma le rivali straniere sono ancora da conoscere nel dettaglio.

Tra gli uomini ci saranno Iliass Aouani dopo aver corso la maratona di Valencia in 2h06:06 (seconda prestazione italiana di sempre alla pari con Yeman Crippa), i keniani Matthew Kipkoech Kipruto (impostosi alla Cinque Mulini) e Andrew Kiptoo Alamisi (iridato under 20 sui 5000 metri), il burundese Egide Ntakarutimana e il sudafricano Maxime Chaumeton.