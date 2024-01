LIVE Asterix Avo Beveren-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Asterix Avo Beveren-Conegliano, match valido per la quinta giornata della Champions League di volley femminile 2023-2024. La prima fase della massima competizione continentale sta volgendo al termine e le Pantere questa sera avranno l’occasione ti staccare il pass per i quarti di finale!

Percorso netto per Conegliano in stagione, ancora zero sconfitte per la compagine guidata da coach Santarelli che, in Champions League, occupa la prima posizione nella Pool D con 12 punti e 4 vittorie su 4 match giocati. Discorso completamente opposto per l’Asterix Avo Beveren, che in classifica occupa invece l’ultima posizione con 0 punti, 4 sconfitte e appena due set vinti. Le Pantere questa sera avranno l’occasione per qualificarsi matematicamente ai quarti di finale, basterà infatti un punto per avere la matematica certezza di passare direttamente ai quarti, senza dover passare dagli ottavi. Nel match d’andata Conegliano si impose senza storia con un netto 3-0, coach Santarelli questa sera potrebbe anche decidere di lasciare a riposo alcune big, visto il calendario sempre fitto e ricco di impegni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Asterix Avo Beveren-Conegliano, match valido per la quinta giornata della Champions League di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:00!

Foto: LiveMedia/Valerio Origo

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...