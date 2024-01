LIVE Arnaldi-Walton, Australian Open 2024 in DIRETTA: l’azzurro debutta contro la wild-card australiana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2024 tra Matteo Arnaldi ed Adam Walton. Comincia il primo dei quattro Slam stagionali per il tennista ligure, opposto all’esordio alla wild-card locale. Non ci sono confronti diretti passati tra i due, con il vincente della sfida che troverà al secondo turno uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il canadese Milos Raonic.

Arnaldi, ventitreenne di Sanremo, arriva al Major che inaugura la stagione dopo aver disputato entrambi i tornei di preparazione. Issatosi fino ai quarti a Brisbane, l’azzurro ha lottato ad armi pari contro il cileno Jarry in quel di Adelaide, fermandosi ad un passo dall’approdo ai quarti di finale. Dovrebbe essere un avvio agevole, ma guai a sottovalutare le wild-card casalinghe.

Walton, ventiquattrenne di Brisbane, ha beneficiato dell’invito dell’organizzazione in quanto attuale numero 176 ATP. In carriera vanta appena un titolo Challenger, conquistato ad agosto 2023 sul cemento outdoor di Cary (Stati Uniti). Rovescio bimane, adatta prettamente il suo tennis alle superfici rapide.

La sfida tra Matteo Arnaldi ed Adam Walton sarà la prima sulla Kia Arena a partire dall’1.00 ora italiana. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’evento.

Foto: e-motion

