LIVE Arcada Galati-Civitanova, Champions League volley 2024 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quinta giornata della pool E di Champions League maschile di pallavolo tra la Arcada Galati e la Lube Civitanova. Operazione quarti di finale da completare per la Lube Civitanova che, dopo essersi risollevata in campionato grazie al 3-0 rifilato a Padova in Superlega, ha la possibilità di centrare un obiettivo importante nella sua stagione, fin qui molto altalenante, cercando la qualificazione ala fase ad eliminazione diretta in Champions. Fin qui i marchigiani hanno sempre vinto in un girone, bisogna dirlo, tutt’altro che impossibile per quelle che sono le qualità della squadra di Blengini, brava a non concedersi distrazioni finora.

L’Arcada Galati che ospita domani, 9 gennaio alle 18.00 la formazione marchigiana, finora in Champions ha vinto una sola gara su quattro, battendo al tie break Praga ed è praticamente fuori dalla competizione. In patria, invece, l’Arcada occupa la seconda posizione in campionato con dieci vittorie su undici partite disputate ma con 2 punti da recuperare sulla capolista Brasov che ha sempre vinto finora. La squadra rumena ha vinto l’ultima partita disputata venerdì scorso 3-0 sul campo del Constanza.

In cabina di regia della squadra rumena gioca l’alzatore iraniano Javad Karimisouchelmaei, 35 anni, lo scorso anno in patria nell’Eefaseram Ardakan ma già in Europa tre anni fa nel Greenyard Maaseik, l’opposto è il brasiliano Theo Lopes, ex nazionale carioca, che va per le 41 primavere e che ha giocato in Italia nelle ultime due stagioni, a Castellana Grotte, dopo altri due anni al Benfica.

In banda giocano il 30enne olandese Roland Gergye, che ha giocato in qualche piazza importante in passato tra Germania, Francia, Turchia, Grecia e Polonia e arriva dall’Al-Nasr Dubai e Marian Iulian Bala, 33 anni, una carriera in Romania, al quinto anno in forza all’Arcadia. I centrali sono il polacco Dawid Woch, classe 1997, proveniente dal Bielsko-Biala e il rumeno Andrei Butnaru, al terzo anno con la maglia del Galati. Il libero è Urban Toman, sloveno, che lo scorso anno giocava al Budvan in Montenegro.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della quinta giornata della pool E di Champions League maschile di pallavolo tra la Arcada Galati e la Lube Civitanova, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.00!

Photo Ipa

