Volley, dolce sconfitta per Trento: perde 3-2 con il Sada Cruzeiro ma è primo nel girone. Brasiliani in bilico

Sconfitta indolore per il Trentino Volley che cede 3-2 al Sada Cruzeiro ma blinda il primo posto in classifica nel girone. Ora l’attesa è febbrile per conoscere l’avversaria in semifinale dei trentini e non è ancora escluso del tutto un derby italiano. Squadra imbottita di seconde linee, quella scelta da Soli che è entrata in campo per divertirsi e divertire ed è riuscita nell’intento, giocando anche un ottimo volley contro un Sada tesissimo per l’importanza della posta in palio. I brasiliani dovranno attendere la sfida tra Shahdab Yazd e Cuidad Voley già eliminato. Se la vittoria dovesse andare agli iraniani dello Shahdab Yazd per i brasiliani si profilerebbe l’eliminazione, mentre con una vittoria degli argentini il Sada sarebbe in semifinale.

Fabio Soli cambia più di mezza squadra inserendo tra i titolari Magalini, Rychlicki (che riserva non è ma ha giocato meno ultimamente), Acquaroni e Bristot, giovane promettemnte banda italiana. L’Itas non fa una piega, anzi parte fortissimo e mette da subito in difficoltà uno stranito Sada Cruzeiro che si trova ad inseguire sull’11-6. Si sveglia Wallace ma non basta perchè Trento tiene a distanza di sicurezza i rivali fino al 25-19 conclusivo.

Nel secondo set si gioca punto a punto. Le due squadre non raggiungono mai più di un vantaggio fino al 16-16, poi è Wallace a prendere per mano la squadra verde-oro e a condurla alla vittoria. un paio di attacchi magistrali dell’opposto brasiliano fruttano il 19-16 al Sada ma Trento è ancora lì sul 21-20 prima di alzare bandiera bianca con il punteggio di 25-21.

Nel terzo set entra Garcia al posto di Rychlicki fin lì migliore in campo ma non ancora a posto fisicamente. Trento gioca bene in fase cambio palla, riesce a guadagnare prima un punto, poi due, poi tre nella fase centrale del set e si apre la strada per il facile successo con il punteggio di 25-18. Il Sada Cruzeiro risale sull’altalena e parte meglio nel quarto set. I brasiliani con Wallace si portano sull’8-4 e poi sul 12-8. Trento abbozza una rimonta fino al 14-12 ma poi salle in cattedra Vaccari e con un trisi di attacchi porta il Sada sul 18-12. Trento non si scuote e i brasiliani ne approfittano per pareggiare il conto (25.16).

Partenza a razzo dei brasiliani anche nel tie break. Lucas e Wallace, i vecchi leoni, suonano alla carica e il Sada si porta sull’8-4. Magalini sale in cattedra e riporta sotto la sua squadra sull’8-7. Il Sada ritrova il fretta il cambio palla affidandosi, tanto per cambiare, a Wallace e mantiene un break di vantaggio fino all’ace di Otavio per il 13-10 che apre la strada al 15-12 finale da Wallace, neanche a dirlo. In casa Trento Magalini 19 punti, Rychlicki 18, Bristot 11, Garcia 10. Per il Sada 29 punti di uno scatenato Wallace, 15 punti per Vaccari e 10 per Rodriguinho