Volley, esame Keita per Perugia nella prima di ritorno di Superlega. A Modena il derby emiliano con Piacenza

Con Civitanova e Trento impegnate, si spera fino alla fine, nel Mondiale per Club, la prima giornata di ritorno presenta solo quattro incontri nel week end, tutti molto interessanti, mentre le sfide Padova-Civitanova e Trento-Cisterna sono rinviate a data da destinarsi.

Il campo principale è Verona, dove domenica alle 18.00 si affrontano la Rana Verona, ottima quarta, e la capolista campione d’Inverno Sir Vim Susa Perugia. La prima della classe si sottopone al “test Keita”, il maliano che sta portando in cielo la formazione scaligera, che comunque è squadra solida e potrebbe creare qualche problema agli umbri, finora imbattuti in questa stagione con 16 vittorie consecutive.

A Modena va in scena domenica alle 20.30 il derby della Via Emilia tra Valsa Group e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Deludente, fin qui, inutile girarci attorno, il cammino dei modenesi, ottavi con 14 punti e reduci dalla sconfitta casalinga contro Milano, mentre i piacentini sono andati vicinissimi al colpaccio contro la capolista Perugia domenica scorsa e, recuperati tutti gli effettivi, stanno tornando sui livelli di inizio stagione che avevano fruttato il primo posto in classifica per diverse settimane. Tanti anche gli azzurri in campo, a rendere ancora più interessante una sfida che si preannuncia molto combattuta.

L’Allianz Milano vuole proseguire la risalita in classifica e la possibilità si presenta domenica alle 16.00 nella sfida casalinga contro la Prisma Gioiella Taranto. La squadra lombarda è reduce dal colpaccio di Modena, occupa la sesta posizione ed ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato e, se ci mettiamo anche la Champions, sei delle ultime otto. Dall’altra parte, il cammino di Taranto è pressoché inverso con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate e tanta sofferenza nelle ultime uscite. I pugliesi, comunque terz’ultimi, proveranno a muovere la classifica in una trasferta tutt’altro che semplice.

Questa sera alle 20.30 si gioca una sorta di spareggio salvezza ed è strano che tra le due protagoniste ci sia la finalista scudetto dello scorso anno, la Mint Monza, che va a far visita allo Yuasa Grottazzolina. I marchigiani sono ultimi in classifica, ancora non hanno vinto una gara e hanno 2 punti all’attivo. Quella di oggi, se non è ultima spiaggia per loro, poco ci manca, perché dall’altra parte della rete c’è Monza, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in campionato e penultima in classifica con 7 punti all’attivo. Una vittoria rimetterebbe a posto le cose, quantomeno in chiave salvezza, per la squadra di Eccheli, mentre una sconfitta farebbe scattare l’allarme rosso per Zaytsev e compagni, che invece in Europa si stanno comportando molto bene.