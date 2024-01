Quando si gioca Italia-Olanda: orario semifinale Europei pallanuoto femminile, programma, tv

L’Italia si è guadagnata il diritto di giocare le semifinali degli Europei 2024 di pallanuoto femminile: giovedì 11 gennaio, alle ore 20.30, il Setterosa sfiderà ad Eindhoven le padrone di casa dei Paesi Bassi. La vincitrice si assicurerà l’ultimo atto contro la vincente di Spagna-Grecia.

Ricordiamo che l’Italia è già qualificata ai Mondiali di Doha, ma oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, agli Europei è in palio anche un pass per i Giochi di Parigi, con le azzurre che sono alla ricerca della qualificazione olimpica e per ottenerla dovranno classificarsi davanti alla compagine ellenica.

Per la semifinale degli Europei 2024 di pallanuoto femminile il match Italia-Olanda sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD o Rai Sport HD (palinsesto esatto da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play ed Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di Italia-Olanda.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA EUROPEI PALLANUOTO 2024

Semifinali – Eindhoven, Paesi Bassi

Giovedì 11 gennaio

20.30 Italia-Olanda – Diretta tv su Rai 2 HD o Rai Sport HD (palinsesto esatto da definire)

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA EUROPEI PALLANUOTO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD o Rai Sport HD (palinsesto esatto da definire).

Diretta streaming: Rai Play ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...