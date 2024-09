Chi affronterà l’Itali ai quarti di Coppa Davis? Evitata la Spagna di Alcaraz grazie al primo posto di Bologna

L‘Italia si è qualificata come prima del Gruppo A ai quarti delle Finals di Coppa Davis 2024, che si giocheranno a Malaga, in Spagna da martedì 19 a domenica 24 novembre: gli azzurri di Filippo Volandri hanno avuto la certezza aritmetica di chiudere al comando battendo 2-0 i Paesi Bassi.

A Bologna, infatti, i due singolari sono stati entrambi vinti dall’Italia in tre set, e gli azzurri hanno così chiuso a punteggio pieno in classifica: il primo posto porta gli azzurri ad essere inseriti nella parte alta del tabellone della seconda fase, quella dove si trovano già gli Stati Uniti, che ieri hanno vinto il Girone C.

Gli azzurri troveranno ai quarti una tra la seconda del Gruppo B, ovvero l’Australia, e la seconda del Gruppo D, ovvero l’Argentina. Il doppio tra Italia ed Olanda, però, sarà importante per definire l’ultima qualificata ai quarti: in caso di 3-0 azzurro avanzerà il Brasile, altrimenti sarà proprio l’Olanda a festeggiare.

La seconda nel Gruppo A andrà a finire nella parte bassa del tabellone, incrociando ai quarti una tra la vincente del Gruppo B, ovvero la Spagna, e la vincente del Gruppo D, ovvero il Canada, mentre l’altra affronterà la Germania, seconda nel Gruppo C.

TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2024

Fase ad eliminazione diretta dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna)

Quarti di finale (19-20-21 novembre)

Q1 (1A)-(2B/2D) Italia-Australia/Argentina

Q2 (1C)-(2B/2D) Stati Uniti-Australia/Argentina

Q3 (2A/2C)-(1D) Olanda o Brasile/Germania-Canada

Q4 (2A/2C)-(1B) Olanda o Brasile/Germania-Spagna

Semifinali (22-23 novembre)

S1 vinc. Q1-vinc. Q2

S2 vinc. Q3-vinc. Q4

Finale (24 novembre)

F1 vinc. S1-vinc. S2

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio