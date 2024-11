Chi sono i giocatori dell’Olanda che affronteranno l’Italia in finale di Coppa Davis: occhio al doppista…

L’Italia è di nuovo in finale di Coppa Davis. Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si giocheranno domani la possibilità di conquistare la terza Insalatiera della storia azzurra, la seconda consecutiva. Ma a a sbarrare la strada agli azzurri ci sarà l’Olanda, che sogna la prima affermazione della propria storia.

In pochi avrebbero pronosticato il quartetto di Paul Haarhuis a giocarsi il trofeo: l’Olanda era considerata quasi ‘carne da macello’ per la Spagna padrona di casa, che però è scivolata sulla riconoscenza per Rafa Nadal non apparso al meglio. Curiosamente, l’incrocio tra oranges e azzurri si era già tenuto nella fase a gironi di settembre a Bologna, con l’Italia trionfante grazie ai due singolari, in quel caso Matteo Berrettini e un inedito Flavio Cobolli come numero 1.

E il romano si ritroverebbe di fronte nuovamente Botic van de Zandschulp, battuto 3-6 6-4 6-4 poco più di due mesi fa e sempre battuto nei quattro precedenti. L’olandese ha però dalla sua uno stato morale parecchio alto: è stato praticamente lui a ritirare Nadal con il doppio 6-4 di martedì, seppur ha sofferto con Daniel Altmaier ieri. Per il neerlandese questa Davis potrebbe essere un modo per riscattare un 2024 grigio, con ben pochi risultati nel circuito maggiore.

Jannik Sinner andrebbe invece ad affrontare Tallon Griekspoor. Che quest’anno, contro il numero 1 al mondo, ha messo in campo alcune delle sue migliori prestazioni stagionali. I sedicesimi di finale del Masters1000 di Miami e di Halle sono due delle partite più combattute del ragazzo di Sesto Pusteria nel 2024, ma il risultato è stato sempre il solito: vittorie su vittorie. Il computo è 5-0 in favore dell’allievo di Simone Vagnozzi: un incubo per Haaruis, che lo scorso anno, dopo il ko ai quarti di Davis, disse in maniera simpatica che i problemi della sua Olanda iniziarono quando Sinner scese dall’aereo…

Si parte favoriti con i singolari, ma semmai si dovesse arrivare al doppio potrebbe nascere qualche problema. Una coppia nata quest’anno con Botic van de Zandschulp e soprattutto Wesley Koolhoff, valente doppista con 21 titoli in carriera e parte di una delle coppie migliori della stagione con Nikola Mektic, con cui ha vinto i 1000 di Insian Wells, Shanghai e Parigi. Un bel grattacapo, con i due che hanno battuto anche Bolelli e Vavassori nella fase a gironi di Coppa Davis. Ma probabilmente non sarebbero loro a giocarsi il doppio decisivo, con Sinner e Berrettini pronti. Ma che vorranno cercare di chiudere i conti prima…