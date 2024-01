F1, Mika Hakkinen loda Alonso: “Buon momento per lui, l’Aston Martin è partita forte. Poi si è bloccata”

Da Campione a Campione. La leggenda della Formula 1 Mika Hakkinen ha lodato le gesta di Fernando Alonso, prima pilota dell’Aston Martin reduce da un 2023 estremamente positivo. Il finlandese, in occasione di un’intervista presente sul canale YouTube Unibet ha voluto porre l’accento sulla dedizione dell’iberico, a suo modo capace di compiere gare straordinarie malgrado tutti i limiti del caso.

“L’Aston Martin ha iniziato la stagione molto forte. Ho pensato ‘Wow‘ – ha detto Hakkinen Ho pensato che fosse molto positivo per Alonso. La sua motivazione, tutto il suo lavoro, il fatto che lui può continuare in F1 con risultati del genere, è stato un buon momento per lui. E pensando a quello che è successo negli anni precedenti, è qualcosa di grandioso“.

L’ex Campione del Mondo ha quindi proseguito: “Poi altri team hanno iniziato a migliorare, soprattutto la McLaren ha iniziato a recuperare. Per qualche motivo, lo sviluppo dell’Aston Martin si è bloccato. Ciò che rende interessante la F1 è il modo in cui il limite di budget e le restrizioni influenzino lo sviluppo aerodinamico“.

Hakkinen ha quindi chiosato: “Tutto gioca un ruolo molto importante, tutto influisce sullo sviluppo della vettura. Penso che l’Aston Martin avrebbe potuto essere più coerente, ma non ci sono riusciti“.

Foto: LaPresse

