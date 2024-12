Ferrari e Charles Leclerc possono ripartire con fiducia per il 2025: i dati dopo la pausa estiva parlano chiaro

La stagione di F1 si è conclusa ieri ad Abu Dhabi e la Ferrari si è dovuta arrendere alla McLaren, che a distanza di 26 anni dall’ultima volta ha conquistato il Mondiale Costruttori. Un successo frutto di una grande costanza di rendimento che la scuderia di Woking ha messo in mostra dal GP di Miami in avanti, dimostrandosi il riferimento dal punto di vista tecnico. Tradotto: la MCL38 si è rivelata la monoposto più veloce.

Tuttavia, la Rossa ha motivi per cui poter essere soddisfatta, anche se quei 14 punti di distacco al termine del campionato bruciano non poco. Sì, perché la scuderia di Maranello, dopo aver faticato non poco nella prima metà del Mondiale, ha saputo estrarre il meglio da un progetto che non era il migliore del lotto. Una considerazione confermata dai numeri ottenuti dal team del Cavallino Rampante e dal suo alfiere principale, Charles Leclerc.

Stando a questi dati, l’accoppiata Ferrari-Leclerc è stata la migliore nelle due classifiche (piloti e costruttori) dalla pausa estiva in avanti, a testimonianza di quanto bene si sia riusciti a lavorare. In altre parole, la maniera in cui la Rossa ha saputo progredire certifica che per il 2025 ci possono essere ottime basi da cui ripartire.

Questo perché? Il regolamento tecnico non muterà in maniera significativa come nel 2026 e il Cavallino potrà seguire il medesimo percorso intrapreso, con la possibilità di intervenire in maniera importante sulla macchina e sui suoi punti deboli dal punto di vista aerodinamico, sapendo già quali sono le aree sulle quali concentrarsi.

CLASSIFICA PILOTI DOPO SOSTA ESTIVA

Leclerc 179

Norris 175

Verstappen 160

Russell 129

Sainz 128

Piastri 125

CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO SOSTA ESTIVA

Ferrari 307

McLaren 304

Mercedes 202

Red Bull 181

In più, anche Leclerc avrà grandi motivazioni per quanto accaduto quest’anno e dall’arrivo di Lewis Hamilton, che potrebbe garantire un altro step in avanti al team grazie alla sua esperienza e alle proprie qualità di guida. “Questa fine di stagione può certamente rappresentare un punto di partenza per puntare in alto l’anno prossimo. E quando dico puntare in alto, parlo ovviamente di entrambi i titoli, Piloti e Costruttori. Noi dobbiamo ambire a vincerli. Credo che, in termini di esecuzione e di coesione come squadra, questa stagione sia stata degna di una squadra da titolo. Abbiamo compiuto passi avanti enormi, e questo mi rende molto fiducioso per l’anno prossimo. L’obiettivo è iniziare la prossima stagione al massimo. E se faremo le cose giuste, ci sarà tempo per divertirci lungo il cammino“, ha dichiarato ieri il monegasco.