Ciclismo su pista, i convocati dell’Italia per gli Europei 2024: donne al completo, c’è Milan, tre assenti di peso

Da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio si terranno ad Apeldoorn i Campionati Europei 2024 di ciclismo su pista, primo grande evento di un anno solare che proporrà anche i Mondiali in Danimarca e soprattutto i Giochi Olimpici di Parigi. Questa rassegna continentale ha un peso specifico notevole anche perché rappresenta uno degli ultimi appuntamenti che assegna punti per i ranking di qualificazione a cinque cerchi.

In tal senso l’Italia è abbastanza tranquilla nell’endurance con i rispettivi quartetti, mentre attualmente il 12° posto nel Team Sprint maschile non sarebbe sufficiente. “Al mondiale abbiamo fatto il decimo tempo a un decimo dall’ottava. Mancano ancora quattro prove. Dobbiamo crederci fino in fondo”, il commento del responsabile del settore velocità azzurro Ivan Quaranta.

Queste invece le sensazioni del CT Marco Villa: “Mi aspetto delle buone prove. Va considerato che siamo a gennaio, vedo attorno a noi delle Nazioni che arrivano da Campionati Nazionali e da gare interne, noi ci arriviamo come prima gara dell’anno e la condizione del gruppo è ancora da valutare. Abbiamo fatto un buon fondo su strada e dei buoni allenamenti a Montichiari, cercheremo di essere al top o vicino a una buona competitività. Al maschile ci sono assenze importanti, come quelle di Ganna, Viviani e Moro Manlio che sono in ritiro con le proprie squadre. Al femminile invece siamo al completo, nonostante la caduta della Balsamo della settimana scorsa, ma confido di recuperarla quasi pienamente”.

Sul percorso di avvicinamento a Parigi 2024: “Stiamo lavorando in funzione delle Olimpiadi e non è facile affrettare la preparazione in vista di agosto. Ai ragazzi e alle ragazze chiedo tranquillità, considerando che la formazione che schiererò a questi Europei è solo un punto di partenza e non un punto di arrivo: qualcuno può non correre ma non è detto che non sarà più preso in considerazione”.

Assenti dunque Filippo Ganna, Elia Viviani e Manlio Moro, l’Italia si presenta agli Europei olandesi con i seguenti atleti: Martina Alzini, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, Miriam Vece e Silvia Zanardi al femminile; Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Simone Consonni, Matteo Fiorin, Niccolò Galli, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo e Michele Scartezzini al maschile.

Foto: DPPI/Photo Kishimoto/IPA Sport

