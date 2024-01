Calendario Europei ciclismo su pista 2024: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Entra subito nel vivo la stagione olimpica del ciclismo su pista, con Apeldoorn che si appresta ad ospitare da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio i Campionati Europei 2024. La rassegna continentale, oltre ad assegnare titoli e medaglie, rappresenta uno degli ultimi eventi che assegna punti per i ranking di qualificazione a cinque cerchi verso Parigi.

L’impianto olandese è pronto ad accogliere ben 292 atleti complessivi, di cui 123 donne e 169 uomini, provenienti da 25 Paesi diversi. In palio 22 titoli, 11 per genere. Ambizioni importanti per l’Italia, che si presenterà però alla manifestazione con delle assenze pesanti soprattutto al maschile come Filippo Ganna, Elia Viviani e Manlio Moro.

Squadra praticamente al completo invece al femminile, con diverse carte da medaglia tra cui l’inseguimento a squadre e le altre prove endurance (eliminazione, madison, corsa a punti, scratch e omnium). Tra gli uomini non mancano comunque delle eccellenze assolute come Jonathan Milan e Simone Consonni, oltre a Francesco Lamon e al giovane talento della velocità Mattia Predomo.

Tutte le sessioni serali degli Europei di ciclismo su pista 2024 ad Apeldoorn verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport e su Rai Sport (o comunque in streaming su Rai Play) ed in diretta streaming su Sky Go, Now, Eurosport.it, discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2024

Mercoledì 10 gennaio

14.00 sessione pomeridiana (qualifiche team sprint maschile e femminile, qualifiche inseguimento a squadre maschile e femminile, qualificazioni Eliminazione maschile)

19.00 sessione serale (team sprint maschile e femminile, primo turno inseguimento a squadre maschile e femminile, finale eliminazione maschile)

Giovedì 11 gennaio

14.00 sessione pomeridiana (qualificazioni, sedicesimi e ottavi sprint femminile, qualifiche km maschile, qualificazioni scratch femminile, qualificazioni madison maschile)

19.30 sessione serale (finali inseguimento a squadre maschile e femminile, quarti sprint femminile, finale km maschile, finale madison maschile, finale scratch femminile)

Venerdì 12 gennaio

13.00 sessione pomeridiana (qualificazioni, sedicesimi e ottavi sprint maschile, scratch e tempo race omnium femminile, qualificazioni inseguimento individuale maschile)

18.30 sessione serale (semifinali e finali sprint femminile, quarti sprint maschile, eliminazione e corsa a punti omnium femminile, scratch maschile, finali inseguimento individuale maschile)

Sabato 13 gennaio

15.00 sessione pomeridiana (qualifiche 500 metri femminili, scratch omnium maschile)

18.00 sessione serale (tempo race, eliminazione e corsa a punti omnium maschile, semifinali e finali sprint maschile, finale 500 metri femminili, corsa a punti femminile, eliminazione femminile)

Domenica 14 gennaio

9.30 sessione diurna (qualifiche inseguimento individuale femminile, primo turno e recuperi keirin maschile e femminile)

15.30 sessione serale (semifinali e finali keirin maschile e femminile, finali inseguimento individuale femminile, corsa a punti maschile, madison femminile)

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...