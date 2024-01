Calendario sport invernali oggi: orari 12 gennaio, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 12 gennaio, una nuova giornata dedicata agli sport invernali tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino. Ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria) sarà di scena il superG femminile e la squadra azzurra guidata da Federica Brignone e Sofia Goggia vorrà mostrarsi più performante che mai, dando seguito ai brillanti riscontri delle tappe precedenti. A Wengen (Svizzera) ci sarà un altro superG riservato agli uomini e la vedette Marco Odermatt è pronto a regalare spettacolo. Gli azzurri guidati da Dominik Paris e Mattia Casse proveranno a contrastarlo.

In primo piano gli Europei di short track che prenderanno il via a Danzica (Polonia) e Pietro Sighel cercherà di trascinare i nostri portacolori. Sempre rassegna continentale quella di pattinaggio artistico in scena a Kaunas (Lituania). Formazione nostrana con ambizioni. Da non dimenticare poi la Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding (Germania), con la Sprint femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli sport invernali previsti oggi, venerdì 12 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 12 gennaio

08.30 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Sapporo (Giappone): qualificazione HS137 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Oberstdorf (Germania): Provisional Round femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Slittino, Coppa del Mondo/Nations League a Igls (Austria) – Diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge.

09.00 Skeleton, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): gara femminile – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF Bobsleigh & Skeleton.

10.15 Short track, Europei a Danzica (Polonia): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

10.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Oberstdorf (Germania): Provisional Round maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 Sci alpino, Coppa del Mondo ad Altenmarkt-Zauchensee: superG femminile – Diretta tv su Rai2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Pattinaggio artistico, Europei a Kaunas (Lituania): Rhythm dance – Diretta tv su dalle 11.00 Eurosport2 HD e in replica dalle 16.10 su RaiSport HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

11.00 Biathlon, IBU Cup in Val Ridanna: 12km Mass Start femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Wengen (Svizzera): superG maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Skeleton, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): gara maschile – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF Bobsleigh & Skeleton.

13.45 Biathlon, IBU Cup in Val Ridanna: 15km Mass Start maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo a Ruhpolding (Germania): Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su Eurovision Sports Live.

14.30 Skeleton, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): gara a squadre – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF Bobsleigh & Skeleton.

15.30 Sci alpinismo, Europei a Flaine (Francia): staffetta mista – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Pattinaggio artistico, Europei a Kaunas (Lituania): Free program individuale maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

18.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Wisla (Polonia): qualificazioni HS134 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

Foto: Pentaphoto/FISI

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...