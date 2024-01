Calendario Europei speed skating 2024 oggi: orari 6 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 6 gennaio, andrà in scena la prima giornata degli Europei 2024 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio della Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) assisteremo a un day-2 in cui le emozioni non mancheranno di certo e l’Italia vorrà recitare un ruolo da primattrice. In programma vi saranno le gare della Team Sprint, dei 500 metri donne, dei 5000 metri uomini e dei 1500 metri donne.

La prima a scendere in pista sarà Serena Pergher nella specialità della velocità pura. La giovane pattinatrice nostrana vorrà mettersi in evidenza, a caccia di un crono di rilievo. A seguire, la prova più attesa, ovvero quella dei 5 km. Riccardo Lorello, Michele Malfatti e soprattutto Davide Ghiotto ai nastri di partenza. Il veneto ha voglia di contendere a Patrick Roest il titolo continentale della distanza, anche se non sarà affatto facile.

L’argento di ieri, ottenuto nel Team Pursuit insieme a Malfatti e ad Andrea Giovannini, può aver dato ulteriori sicurezze. In conclusione ritroveremo Francesca Lollobrigida nel chilometro e mezzo, insieme a Veronica Luciana. La romana, quinta ieri nei 3000 metri, ha voglia di stupire ancora e vedremo che prestazione ne verrà fuori.

La seconda giornata degli Europei 2024 di speed skating sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it e Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2 a Heerenveen.

CALENDARIO EUROPEI SPEED SKATING 2024 OGGI

Sabato 6 gennaio

14:30 Team Sprint uomini – Diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

14:46 500m donne – Diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

15:29 5000m uomini – Diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

17:03 1500m donne – Diretta streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

PROGRAMMA EUROPEI SPEED SKATING 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

Diretta testuale: OA Sport

EUROPEI SPEED SKATING 2024: ITALIANI IN GARA

14:30 Team Sprint uomini – Italia assente

14:46 500m donne – Serena Pergher

15:29 5000m uomini – Riccardo Lorello, Davide Ghiotto, Michele Malfatti

17:03 1500m donne – Veronica Luciani, Francesca Lollobrigida

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Speed Skating su OA Sport...