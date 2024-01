Calendario Australian Open 2024: ordine di gioco 18 gennaio, orari, tv, streaming, italiani in campo

Si giocherà domani, giovedì 18 gennaio, a partire dall’ 1.00 ora italiana, la quinta giornata degli Australian Open: rilasciato parzialmente l’ordine di gioco con il programma dei 32 incontri di singolare, gli ultimi 16 per il secondo turno di singolare maschile e femminile.

In attesa di conoscere l’elenco dei match di doppio che verranno giocati, per quello che si conosce al momento, saranno 5 gli azzurri in campo nella prossima notte italiana: nel comparto maschile saranno impegnati Giulio Zeppieri e Lorenzo Sonego, mentre nel settore femminile toccherà a Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini.

Gli Australian Open 2024 verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da eurosport.it e discovery+. Di seguito il calendario parziale di giovedì 18 gennaio degli Australian Open 2024, con tutti gli italiani impegnati.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2024

Giovedì 18 gennaio

Rod Laver Arena

Dalle 2.00 ora italiana

I. Swiatek 1 – D. Collins

Non prima delle 3.30 ora italiana

L. Sonego – C. Alcaraz 2

Non prima delle 9.00 ora italiana

E. Rybakina 3 – A. Blinkova

E. Ruusuvuori – D. Medvedev 3

Margaret Court Arena

Dalle 2.00 ora italiana

M. Purcell – C. Ruud 11

C. Burel – J. Pegula 5

Non prima delle 9.00 ora italiana

H. Rune 8 – A. Cazaux WC

C. Tauson – V. Azarenka 18

John Cain Arena

Dall’1.00 ora italiana

A. Zverev 6 – L. Klein Q

S. Stephens – D. Kasatkina 14

Non prima delle 6.00 ora italiana

G. Dimitrov 13 – T. Kokkinakis

Non prima delle 9.00 ora italiana

J. Ostapenko 11 – A. Tomljanovic

Kia Arena

Dall’1.00 ora italiana

M. Kessler WC – L. Noskova

T. Paul 14 – J. Draper

E. Navarro 27 – E. Cocciaretto

J. Mensik Q – H. Hurkacz 9

1573 Arena

Dall’1.00 ora italiana

C. Norrie 19 – G. Zeppieri Q

Q. Zheng 12 – K. Boulter

Non prima delle 4.30 ora italiana

E. Raducanu – Y. Wang

F. Auger-Aliassime 27 – H. Grenier Q

Court 3

Dall’1.00 ora italiana

A. Michelsen – J. Lehecka 32

N. Borges – A. Davidovich Fokina 23

E. Svitolina 19 – V. Tomova

Court 6

Dall’1.00 ora italiana

Doppio da definire

Non prima delle 3.00 ora italiana

T. Maria – J. Paolini 26

A. Fils – T. Griekspoor 28

Court 7

Dall’1.00 ora italiana

Doppio da definire

Non prima delle 3.00 ora italiana

M. Kecmanovic – J. Struff 24

K. Siniakova – V. Golubic

Court 8

Dall’1.00 ora italiana

Doppio da definire

Doppio da definire

Non prima delle 3.30 ora italiana

U. Humbert 21 – Z. Zhang

V. Gracheva – D. Yastremska Q

Court 13

Dall’1.00 ora italiana

A. Rus – A. Kalinskaya

O. Dodin – M. Trevisan

S. Nagal Q – J. Shang WC

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: per i match principali degli italiani OA Sport.

Foto: LaPresse

