Quando gioca Sonego contro Alcaraz: definito l’orario agli Australian Open. Dove vederlo in tv e streaming

Domani, giovedì 18 gennaio, Lorenzo Sonego sarà sul campo della Rod Laver Arena e affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) per il secondo turno degli Australian Open 2024. Il torinese, reduce dal successo nel primo round contro il britannico Daniel Evans, è atteso dalla difficile partita contro il funambolico iberico, tra i favoriti di questo Slam.

Nella prima partita Sonego ha messo in campo le solite qualità di grande fighter, che getta il cuore oltre l’ostacolo anche in una giornata non di grandissima vena. Certamente, per impensierire Alcaraz servirà una prestazione di livello nettamente superiore. Fondamentale sarà la combinazione servizio-dritto per rimanere aggrappato al match e poi sperare in qualche passaggio avuto dello spagnolo.

C’è un solo precedente tra i due, risalente al Masters1000 di Cincinnati del 2021 quando fu Sonego a prevalere. Parliamo però di un Alcaraz decisamente inesperto che si stava affacciando in quella stagione al massimo circuito. Una partita quindi che non fa più di tanto testo.

La partita tra Lorenzo Sonego e Carlos Alcaraz, secondo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SONEGO-ALCARAZ AUSTRALIAN OPEN 2024

Giovedì 18 gennaio

Rod Laver Arena – Ore 02.00 italiane

[1] I. Swiatek (POL) vs D. Collins (USA)

Non prima delle 03.30 italiane

L. Sonego (ITA) vs [2] C. Alcaraz (ESP)

Non prima delle 09.00 italiane

[2] E. Rybakina (KAZ) vs A. Blinkova (RUS)

E. Ruusuvuori (FIN) vs [3] D. Medvedev (RUS)

SONEGO-ALCARAZ AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

