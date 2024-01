Calendario Australian Open 2024: ordine di gioco 15 gennaio, orari, tv, streaming, italiani in campo

Domani, lunedì 15 gennaio, andrà in scena la seconda giornata degli Australian Open 2024. Sui campi di Melbourne assisteremo ai match della parte bassa del tabellone maschile e della parte alta di quello maschile. Un day-2 in cui vi sarà l’esordio d Daniil Medvedev opposto al qualificato francese Atmane e vi saranno primi turni molto accattivanti.

Il riferimento è alla sfida tra Alex de Minaur (testa di serie n.10) e il canadese Milos Raonic, mentre sul versante femminile la partita tra Caroline Garcia (n.16 del seeding) e l’ex n.1 del mondo, tornata dalla pausa per maternità, Naomi Osaka susciterà non poco interesse. Curiosità anche sul confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e la testa di serie n.27, Felix Auger-Aliassime.

In casa Italia, fari puntati su Matteo Berrettini che affronterà nel secondo match sul campo della Rod Laver Arena il n.7 del mondo, Stefanos Tsitsipas. Vedremo quale sarà la condizione del romano, lontano dall’agonismo puro dagli US Open per il noto infortunio alla caviglia. Da dire che anche il greco alimenta qualche dubbio, in riferimento ai problemi alla schiena. Ci saranno gli esordi anche di Lorenzo Musetti opposto al francese Benjamin Bonzi, di Flavio Cobolli contro il cileno Nicolas Jarry, di Jasmine Paolini contro la russa Shnaider e di Sara Errani che sfiderà la qualificata australiana Hunter.

Gli Australian Open 2024 verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e da DAZN. Di seguito il calendario completo di lunedì 15 gennaio degli Australian Open 2024, con tutti gli italiani impegnati.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2024

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

A. Schmiedlova SVK vs (4) C. Gauff USA

Z.Bergs BEL vs (7) S. Tsitsipas GRE

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(10) A. de Minaur AUS vs M. Raonic CAN

(16) C. Garcia FRA vs N. Osaka JPN

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(Q) T. Atmane FRA vs (3) D. Medvedev RUS

A. Pavlyuchenkova RUS vs (21) D. Vekic CRO

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(6) O. Jabeur TUN vs (Q) Y. Starodubtseva UKR

(27) F. Auger-Aliassime CAN vs D. Thiem AUT

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) D. Yastremska UKR vs (7) M. Vondrousova CZE

A. Popyrin AUS vs (WC) M. Polmans AUS

M. Frech POL vs (WC) D. Saville AUS

(Q) O. Jasika AUS vs (9) H. Hurkacz POL

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) S. Hunter AUS vs S. Errani ITA

(20) A. Mannarino FRA vs S. Wawrinka SUI

A. Murray GBR vs (30) T. Etcheverry ARG

L. Fruhvirtova CZE vs (10) B. Haddad Maia BRA

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(19) E. Svitolina UKR vs (WC) T. Preston AUS

R. Bautista Agut ESP vs (16) B. Shelton USA

D. Altmaier GER vs (15) K. Khachanov RUS

(24) A. Kalinina UKR vs A. Rus NED

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Noskova CZE vs (31) M. Bouzkova CZE

(17) E. Alexandrova RUS vs L. Siegemund GER

A. Vukic AUS vs J. Thompson AUS

R. Hijikata AUS vs (24) J. Struff GER

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) P. Kypson USA vs E. Ruusuvuori FIN

(Q) F. Ferro FRA vs (WC) M. Kessler USA

J. Cristian ROU vs K. Siniakova CZE

A. Muller FRA vs (Q) H. Grenier FRA

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Day USA vs V. Tomova BUL

(WC) J. Duckworth AUS vs L. Van Assche FRA

Y. Hanfmann GER vs G. Monfils FRA

T. Townsend USA vs P. Badosa ESP

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Y. Wickmayer BEL vs V. Gracheva FRA

K. Juvan SLO vs (23) A. Potapova RUS

D. Shapovalov CAN vs (Q) J. Mensik CZE

Z. Zhang CHN vs F. Coria ARG

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Podoroska ARG vs T. Zidansek SLO

C. Lestienne FRA vs (23) A. Davidovich Fokina ESP

M. Sherif EGY vs (25) E. Mertens BEL

(21) U. Humbert FRA vs (Q) D. Goffin BEL

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Carballes Baena ESP vs (LL) H. Gaston FRA

T. Maria GER vs C. Osorio COL

M. Marterer GER vs N. Borges POR

M. Andreeva RUS vs B. Pera USA

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) F. Cobolli ITA vs (18) N. Jarry CHI

D. Shnaider RUS vs (26) J. Paolini ITA

C. Eubanks USA vs T. Daniel JPN

V. Golubic SUI vs (15) V. Kudermetova RUS

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(25) L. Musetti ITA vs B. Bonzi FRA

M. Kostyuk UKR vs C. Liu USA

Y. Putintseva KAZ vs (Q) A. Zakharova RUS

M. Kecmanovic SRB vs Y. Watanuki JPN

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(29) S. Korda USA vs (Q) V. Kopriva CZE

R. Masarova ESP vs A. Sasnovich BLR

A. Tabilo CHI vs (Q) A. Kovacevic USA

A. Kalinskaya RUS vs (Q) K. Volynets USA

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: per i match degli italiani OA Sport.

Foto: IPA Sport

