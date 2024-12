Matteo Berrettini e la lettera aperta al tennis: “Sei l’amore della mia vita”

Ho vinto un po’ di titoli, giocato una finale Slam, le Finals a Londra e Torino. Mi hai insegnato a essere resiliente, a continuare a lottare, a confidare nelle persone con cui lavoro. Per me non rappresenti solo uno sport, ma la possibilità di incontrare persone, di creare amicizie con persone che diventano quasi parte della famiglia. Grazie a te ho conosciuto persone che mi hanno cambiato la vita, in campo e fuori. Dopo tutti questi anni, credo di conoscerti ormai bene. E sarà bello cosa il futuro ci riserverà.

“I felt like you were the love of my life” ♥️

This is @MattBerrettini‘s love letter to tennis pic.twitter.com/nvAPRoATv3

— ATP Tour (@atptour) December 10, 2024