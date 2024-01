Calcio femminile: torna la Nazionale! Due test a fine febbraio per le azzurre

Torna in campo la Nazionale italiana di calcio femminile. Le azzurre, reduci dalla meravigliosa cavalcata in Nations League, affronteranno i due primi test del 2024 sfidando prima l’Irlanda e, successivamente, l’Inghilterra.

Il match con l’Irlanda è pianificato per 18:15 di venerdì 23 febbraio presso il Rocco B. Commisso Viola, nuovo centro sportivo della Fiorentina che ospiterà per la prima volta assoluta un evento ufficiale della Nazionale.

Martedì 27 febbraio, alle ore 18:00, è prevista invece la sfida contro le inglesi che si svolgerà in Spagna, nello specifico in quel di Algeciras, cittadina che si affaccio sullo stretto di Gibilterra.

Per le ragazze guidate da coach Andrea Soncin i due match saranno importanti in vista dell’inizio delle qualificazioni per i Campionati Europei 2025, il cui inizio è previsto per aprile. Precedenti favorevoli da parte l’Italia per entrambe le compagini: come riporta la FIGC in passato le azzurre hanno infatti vinto per 6 volte contro l’Irlanda, mentre sono ben diciassette i successi contro l’Inghilterra.

Foto: LaPresse