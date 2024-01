Calcio femminile, Roma sconfitta dall’Ajax ad Amsterdam ed eliminata in Champions League

Una serata decisamente sfortunata per la Roma nel sesto e ultimo impegno del Gruppo C della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse sono state sconfitte 2-1 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam (Paesi Bassi) dall’Ajax. Un match dall’esito particolare, con le capitoline molto più pericolose della squadra rivale e meritatamente in vantaggio con Elisa Bartoli al 32′.

Al primo errore, però, la padrone di casa sono pervenute al pareggio con Tiny Hoekstra al 45′ e hanno ribaltato la situazione con l’autorete di Zara Kramzar all’84’. Con questo risultato, quindi, l’avventura delle campionesse d’Italia termina qui in Europa e a qualificarsi per i quarti di finale sono dunque l’Ajax e il PSG, visto il pari della formazione francese a Monaco contro il Bayern (2-2).

PRIMO TEMPO – Spugna puntata sul un 4-3-3 offensivo: Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Viens, Giacinti, Haavi. Risponde Straus con un assetto speculare: van Eijk; Keijzer, Spitse, de Sanders, Weerden; Noordam, van Gool, Yohannes; Grant, Leuchter, Hoekstra. La Roma parte all’attacco e al 15′ c’è la prima chance: Viens si libera splendidamente di due avversarie e da posizione favorevole non mette potenza nella sua conclusione. Le giallorosse fanno gioco e sugli sviluppi di un corner vanno vicine nuovamente alla marcatura: Giugliano mette in mezzo uno splendido pallone su cui si avventa Bartoli, sul primo palo, ma van Eijk compie un miracolo sulla linea di porta. Al 32′ il meritato gol del vantaggio delle capitoline: sempre Bartoli, da un calcio d’angolo, è lesta a farsi trovar pronta e a insaccare con un colpo di testa in tuffo. Le ragazze di Spugna continuano a spingere e sfiorano il raddoppio al 42: altro corner e ancora Bartoli ad anticipare tutte, ma c’è la trasversa a dire di no. Sulla respinta Viens e Giugliano non riescono a gonfiare la rete. Gol sbagliato, gol subito: errore di Kumagai a centrocampo e contropiede micidiale dell’Ajax con Hoekstra che pareggia con un tiro di sinistro a incrociare sull’angolo basso opposto.

SECONDO TEMPO – All’inizio della ripresa entra Greggi ed esce Giugliano (infortunata). Al 47′ Roma che sfiora il raddoppio: la neo entrata recupera una palla nella trequarti avversaria, entra in area e cross al centro, ma la difesa della compagine olandese si salva in qualche modo. Formazione di Spugna sempre all’attacco e al 56′, da un’altra palla recuperata, Feiersinger ci prova con una conclusione dal limite, ma van Hijk fa buona guardia. Altri cambi: Glionna per Giacinti tra le fila giallorosse; Keukelaar sostituisce Hoekstra per le padrone di casa. Al 67′ ancora Roma vicina al gol: Di Guglielmo tenta di sorprendere tutte con un tiro da fuori, deviato dal tacco di Viens, che fa la barba al palo. Al 78′ Glionna va anche lei vicina alla realizzazione con un tracciante dai 25 metri che sfiora il montante della porta di van Eijk.Non è serata però per le capitoline: all’84’ l’Ajax va in vantaggio grazie a una sfortunata autorete di Kramzar, subentrata a Feiersinger 10′ prima. Non cambia la storia del confronto e dopo 5′ di recupero cala il sipario sullo score di 2-1 per il club dei Paesi Bassi.

