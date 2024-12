Dove vedere Italia-Germania stasera in tv, amichevole calcio femminile: orario, canale, streaming

Oggi, lunedì 2 dicembre, la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà nuovamente in scena. Le azzurre saranno impegnate in amichevole a Bochum contro le padrone di casa della Germania. Un test probante per le ragazze allenate da Andrea Soncin che, messa in archivio con grande autorevolezza la qualificazione agli Europei 2025 in Svizzera, si stanno preparando per arrivare pronte all’appuntamento.

Soncin vorrà quindi sondare la condizioni delle proprie giocatrici al cospetto della formazione n.4 del ranking mondiale. Vi saranno alcune facce nuove nel gruppo azzurro, come il portiere del Parma Matilde Copetti, il difensore della Lazio Federica D’Auria e la centrocampista del Como Nadine Nischler. Da capire se il CT le coinvolgerà nel corso del confronto o meno.

Germania che ha dato il via al nuovo corso, sotto la gestione Christian Wück, volendo aprire a giocatrici estremamente giovani per dar seguito a un cambio generazionale. Sarà interessante a questo proposito comprendere come il tecnico tedesco riuscirà ad amalgamare la propria squadra, al cospetto di un’Italia che vorrà dare un seguito agli ottimi risultati delle ultime apparizioni.

L’amichevole tra Germania e Italia di calcio femminile andrà in scena lunedì 2 dicembre (ore 20.30) e sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

