Biathlon, startlist sprint femminile Oberhof 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Venerdì 5 gennaio (ore 14.25) si disputerà la sprint femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. In terra tedesca andrà in scena la quarta gara dell’anno in questo format che prevede 7,5 km sugli sci di fondo e due passaggi al poligono (una serie a terra e una in piedi), con l’obbligo di percorrere un giro di penalità per ogni errore al tiro. Si preannuncia grande spettacolo nella località teutonica, dove ci sarà spazio per il primo evento del nuovo anno solare.

L’Italia vuole sognare in grande con Lisa Vittozzi. La sappadina ha tutte le carte in regola per fare la differenza anche in questa occasione. L’azzurra cercherà di guadagnare punti nei confronti della francese Justine Braisaz, della norvegese Ingrid Tandrevold e della svedese Elvira Oeberg. Dorothea Wierer non sarà invece della partita a causa di un acciacco fisico. Ai blocchi di partenza saranno presenti anche Rebecca Passler, Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Michele Carrar e Beatrice Trabucchi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sprint femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su IBU Live Tv, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SPRINT FEMMINILE OBERHOF

Venerdì 5 gennaio

Ore 14.25 Sprint femminile a Oberhof – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA SPRINT FEMMINILE A OBERHOF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: IBU Live Tv, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SPRINT FEMMINILE OBERHOF

1 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:25:30 1

2 SIMON Julia FRA 1996 14:26:00

3 COMOLA Samuela ITA 1998 14:26:30

4 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 14:27:00

5 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:27:30

6 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:28:00

7 LIE Lotte BEL 1995 14:28:30

8 OEBERG Hanna SWE 1995 14:29:00

9 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:29:30

10 IRWIN Deedra USA 1992 14:30:00

11 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:30:30

12 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:31:00

13 PREUSS Franziska GER 1994 14:31:30

14 STEINER Tamara AUT 1997 14:32:00

15 PETRENKO Iryna UKR 1992 14:32:30

16 VOIGT Vanessa GER 1997 14:33:00

17 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:33:30

18 PERSSON Linn SWE 1994 14:34:00

19 GANDLER Anna AUT 2001 14:34:30

20 y BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:35:00

21 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:35:30

22 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:36:00

23 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:36:30

24 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:37:00

25 MAKA Anna POL 1992 14:37:30

26 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:38:00

27 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:38:30

28 STREMOUS Alina MDA 1995 14:39:00

29 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:39:30

30 r TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:40:00

31 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:40:30

32 BRORSSON Mona SWE 1990 14:41:00 2

33 BASERGA Amy SUI 2000 14:41:30

34 SKOGAN Marit Ishol NOR 1998 14:42:00

35 KUELM Susan EST 1996 14:42:30

36 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:43:00

37 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 14:43:30

38 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:44:00

39 JAKIELA Joanna POL 1999 14:44:30

40 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:45:00

41 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:45:30

42 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 14:46:00

43 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:46:30

44 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:47:00

45 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:47:30

46 BULINA Sanita LAT 2001 14:48:00 3

47 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:48:30

48 REPINC Lena SLO 2003 14:49:00

49 ERMITS Regina EST 1996 14:49:30

50 REMENOVA Maria SVK 2000 14:50:00

51 ERDAL Karoline NOR 1997 14:50:30

52 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:51:00

53 GASPARIN Aita SUI 1994 14:51:30

54 YEGOROVA Polina KAZ 2001 14:52:00

55 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:52:30

56 MEZDREA Andreea ROU 2001 14:53:00

57 JUPPE Anna AUT 1999 14:53:30

58 MORTON Darcie AUS 1999 14:54:00

59 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:54:30

60 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:55:00

61 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:55:30

62 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:56:00

63 KOZICA Anika CRO 1997 14:56:30

64 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:57:00

65 GARSO Jackie USA 1999 14:57:30

66 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:58:00

67 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 14:58:30

68 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:59:00

69 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:59:30

70 GHILENKO Alla MDA 1992 15:00:00

71 SATO Aoi JPN 1997 15:00:30

72 ANDERSSON Sara SWE 2003 15:01:00

73 KO Eunjung KOR 1996 15:01:30

74 GROTIAN Selina GER 2004 15:02:00

75 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 15:02:30

76 ZDOUC Dunja AUT 1994 15:03:00 4

77 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 15:03:30

78 KEBINGER Hanna GER 1997 15:04:00

79 GEMBICKA Daria POL 2001 15:04:30

80 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 15:05:00

81 MAKAROVA Aliona MDA 1994 15:05:30

82 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 15:06:00

83 LEVINS Chloe USA 1998 15:06:30

84 BULINA Sandra LAT 2001 15:07:00

85 CARRARA Michela ITA 1997 15:07:30

86 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 15:08:00

87 MICHELON Oceane FRA 2002 15:08:30

88 LEINAMO Sonja FIN 2002 15:09:00

89 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 1999 15:09:30

90 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:10:00

91 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:10:30

92 VIROLAINEN Daria FIN 1989 15:11:00

93 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:11:30

94 MEIER Lea SUI 2001 15:12:00

95 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:12:30

96 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:13:00

97 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 15:13:30

98 FUKUDA Hikaru JPN 1999 15:14:00

