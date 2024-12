Lisa Vittozzi, i tempi di recupero si allungano. Fissata la data del rientro

Addio ai sogni di gloria. Lisa Vittozzi non potrà confermare la Sfera di Cristallo nella classifica generale del biathlon. La sappadina, dopo aver saltato la macro-tappa d’apertura del massimo circuito internazionale a Kontiolahti (Finlandia), non sarà al via neanche negli appuntamenti di Hochfilzen, in Austria, dal 13 al 15 dicembre, e di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, dal 19 al 22 dicembre.

Come riportato dal sito della FISI, Vittozzi ha deciso di prendersi un altro po’ di tempo per tornare in condizione. Il problema alla schiena che l’ha costretta a rallentare la preparazione in vista dell’inizio dell’annata è stato tale che si è voluto seguire un percorso specifico.

Di comune accordo con lo staff tecnico azzurro, si è stabilito di dar seguito agli allenamenti con l’obiettivo di tornare a competere al massimo livello in occasione della tappa di Oberhof, in Germania, prevista dal 9 al 12 gennaio 2025.

Pertanto, Lisa ha deciso di non affrettare il proprio ritorno, dando priorità alla propria salute e nello stesso tempo volendo massimizzare il tutto in vista dei Mondiali di Lenzerheide (Svizzera), dal 12 al 23 febbraio. Chiaramente, l’assenza di Vittozzi si sarà sentire negli appuntamenti del massimo circuito internazionale, pensando alle anche gare in staffetta. Spetterà a Dorothea Wierer fare da punto di riferimento, con l’augurio che anche la propria condizione posso crescere nella prosecuzione della stagione.