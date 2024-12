Biathlon, Lisa Vittozzi salta anche la tappa di Hochfilzen. I convocati dell’Italia

Bisognerà attendere. Lisa Vittozzi non gareggerà in questo 2024 e tornerà a competere direttamente l’anno venturo, per la precisione nella tappa di Oberhof (Germania), prevista dal 9 al 12 gennaio. La vincitrice della classifica generale dell’anno scorso nel biathlon sta recuperando da un problema alla schiena che l’ha costretta a rallentare molto la preparazione in avvicinamento all’inizio della Coppa del Mondo.

Saltata la prima uscita stagionale a Kontiolahti (Finlandia), si pensava e sperava che la sappadina potesse recuperare per il secondo appuntamento a Hochfilzen (Austria), in programma dal 13 al 15 dicembre. Come riportato dal sito della FISI, dopo gli allenamenti effettuati nei giorni scorsi a Obertilliach, Vittozzi ha deciso di dare forfait per le gare sulle nevi austriache e anche per la tappa successiva di Annecy-Le Grand Bornand (Francia) del 19-22 dicembre.

Pertanto, sono sei donne e sei uomini i convocati per la seconda tappa del massimo circuito internazionale, che prevede sprint, inseguimenti e staffette nello schedule. Sul versante femminile ci saranno Dorothea Wierer, Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi, Beatrice Trabucchi, mentre tra gli uomini risponderanno all’appello Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Elia Zeni e Lukas Hofer.

Wierer, apparsa in crescita nella Mass Start (sesta posizione), spera di dare un seguito alla sua crescita. Nella squadra maschile si dovrà, in generale, fare decisamente meglio nelle serie di tiro, altamente deficitarie nelle prove in Finlandia.