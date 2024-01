Basket, vittorie interne per Brescia, Olimpia Milano e Virtus Bologna in Serie A. Colpo esterno di Brindisi in ottica salvezza

Si sono completate da poco le sei partite di oggi per la Serie A di basket, valevoli per la diciottesima giornata della regular season 2023-2024. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate.

GERMANI BRESCIA-ESTRA PISTOIA 109-90

La Germani Brescia conferma la prima posizione in classifica con una vittoria solida in casa contro l’Estra Pistoia per 109-90. Match subito in discesa per i lombardi grazie ad un primo quarto da 27-13, con la Leonessa che nel secondo parziale tocca anche il massimo vantaggio a +21 (39-18) chiudendo avanti di undici lunghezze all’intervallo lungo. Nella ripresa i toscani reagiscono e colmano il gap fino al -1 (58-57), con la Germani che si ricompone e conserva un possesso pieno di margine alla terza sirena (74-71). Nella frazione conclusiva l’Estra riesce ad impattare nel punteggio (76-76), ma i padroni di casa danno fondo alle ultime energie rimaste e trovano lo strappo decisivo per il 109-90 con cui esulta il pubblico del PalaLeonessa.

TOP SCORER

Brescia: Massinburg 27, Bilan 19, Della Valle 16

Pistoia: Varnado 20, Moore 18, Hawkins 17

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 80-65

L’Olimpia Milano non trema in casa e piega al Forum di Assago la resistenza della Dinamo Sassari per 80-65 nel match di debutto del neo-allenatore Nenad Markovic subentrato in settimana all’esonerato Piero Bucchi. I campioni d’Italia vengono sorpresi da un ottimo avvio dei sardi che chiudono avanti il primo quarto sul 19-20, con l’EA7 Emporio Armani che trova una reazione nella seconda frazione pareggiando i conti prima del riposo di metà partita (43-43). Nel terzo parziale il Banco di Sardegna trova un piccolo strappo per il +8 (45-53), ma l’Olimpia non ci sta e una volta pareggiati i conti sul 53-53 preme sull’acceleratore piazzando un break di 14-0 per il 67-53 dopo 30’ di gioco. Nel quarto conclusivo i meneghini gestiscono il margine accumulato, con Sassari che non riesce a risalire la china – scivolando anche a -20 sul 78-58 – e cede per 80-65 di fronte alle Scarpette Rosse.

TOP SCORER

Olimpia Milano: Napier 17, Mirotic 16, Flaccadori e Shields 9

Sassari: Tyree 20, Charalampopoulos 13, Diop e Jefferson 12

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-HAPPY CASA BRINDISI 78-86

La Happy Casa Brindisi sorprende in casa la Carpegna Prosciutto Pesaro vincendo un match importante in chiave salvezza per 78-86 infliggendo la seconda sconfitta in altrettante partite a coach ‘Meo’ Sacchetti dal suo arrivo sulla panchina marchigiana. Gli ospiti partono subito forte dopo 10’ (22-28), innestando le marce alte nel quarto successivo toccando il +16 (32-48) e chiudendo alla seconda sirena sul 40-53. La Carpegna Prosciutto fatica a rimanere in scia agli avversari, accennando una timida reazione (58-63) ma rimanendo sotto di nove lunghezze all’ultima pausa breve della sfida (59-68). Nel parziale conclusivo la Happy Casa non trema e riesce a mantenere un buon margine sui padroni di casa fino alla fine per il 78-86 con cui Brindisi trova una vittoria importante per accorciare sulle dirette avversarie nella lotta per la salvezza.

TOP SCORER

Pesaro: Ford 18, Bluiett 15, McDuffie e Bamforth 13

Brindisi: Bartley 25, Sneed 19, Laquintana 14

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-GEVI NAPOLI BASKET 101-89

La Virtus Bologna cancella la delusione in Eurolega di giovedì sera battendo alla Segafredo Arena la GeVi Napoli per 101-89. Le V-nere partono subito forte con un primo quarto da 33-24, con la GeVi che replica nel secondo parziale pareggiando i conti sul 46-46. I bolognesi ribattono prontamente e mettono due possessi pieni di vantaggio sui partenopei prima del riposo di metà partita (55-48). Nella ripresa i bianconeri escono meglio dagli spogliatoi volando a +15 (73-58), ma Napoli non intende alzare bandiera bianca e rimane in scia ai padroni di casa alla terza sirena (79-74). Negli ultimi dieci minuti la Virtus Bologna riesce a riprendere la marcia e torna nuovamente a +15 (94-79), con i campani che non riescono più a contrastare l’offensiva emiliana: finisce 101-89 in favore della Virtus che aggancia la Reyer Venezia al secondo posto con 26 punti.

TOP SCORER

Virtus Bologna: Cordinier 19, Lundberg 18, Mickey 16

Napoli: Brown 20, Pullen 18, Ennis 13

BERTRAM DERTHONA TORTONA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 93-64

Prova di forza della Bertram Tortona, che prevale nettamente sull’Unahotels Reggio Emilia per 93-64 e trova la seconda vittoria consecutiva dopo aver battuto l’Umana Reyer Venezia sette giorni fa. Gli uomini di Walter De Raffaele giocano un primo quarto che rasenta la perfezione, segnando ventisei punti ed al contempo concedendone solo quattro agli emiliani che sprofondano a -27 alla seconda sirena (46-19) incapaci di entrare in partita in maniera decisiva. Nel terzo quarto la Bertram non cala l’intensità e sfonda anche i trenta punti di margine (66-33 e +33), con l’Unahotels che non riesce a far girare al meglio la palla e cede di schianto nella frazione conclusiva sfiorando anche il -40 (93-54), mentre Tortona gioca anche con il cronometro per il 93-64 con cui batte una Reggio Emilia che non è mai riuscita ad impensierire gli avversari fin dalla palla a due.

TOP SCORER

Tortona: Severini 17, Dowe 13, Baldasso 11

Reggio Emilia: Galloway 21, Weber 15, Faye e M. Vitali 7

VANOLI CREMONA-OPENJOBMETIS VARESE 82-83

L’Openjobmetis Varese fa saltare il fattore campo espugnando il PalaRadi di Cremona battendo la Vanoli per 82-83 nel derby lombardo. Gli ospiti imprimono fin da subito il loro ritmo (12-19), con i padroni di casa che reagiscono nel secondo quarto pareggiando i conti (35-35) e rimanendo a -4 dopo 20’ (35-39). Nella ripresa la squadra di coach Cavina trova il sorpasso (42-41), con Varese che si riporta avanti (50-55) subendo ancora la reazione cremonese (55-55). Nel finale di quarto l’Openjobmetis aumenta i giri del proprio motore (57-65), con la Vanoli che non ci sta e riesce ad impattare nel punteggio per ben tre volte (78-78). Nei minuti conclusivi Varese trova i canestri decisivi grazie a Nico Mannion (80-83), con Cremona che fallisce l’opportunità per il contro-sorpasso: finisce 82-83 al PalaRadi, con l’Openjobmetis che allontana provvisoriamente la zona salvezza portandosi a +4 su Treviso e Pesaro.

TOP SCORER

Cremona: Adrian 18, Zegarowski e Lacey 13

Varese: Hanlan 24, Mannion 21, Brown 14

