Basket femminile: Sassari vince senza problemi con lo Jairis in EuroCup

Il primo turno di playoff di EuroCup 2024-2025 sorride alla Dinamo Sassari. Il Banco di Sardegna di coach Antonello Restivo batte, nel match di andata, per 60-54 l’Hozono Global Jairis di Murcia, riuscendo a trovare una super Debora Carangelo da 18 punti e Sparkle Taylor da 13. Dall’altra parte 18 di Morgan Bertsch e 12 di Petra Holesinska.

I primi minuti, in realtà, sono un duello tra Gonzales e Bertsch, ma dal 4-4 è soprattutto Carangelo a indicare la via al Banco fino all’11-6. Sale in cattedra Holesinska ed è 13-13 con 2’49” da giocare nel primo quarto, per un duello che inizia a farsi molto intenso anche in virtù della buona qualità espressa dalle ospiti. L’ultima parola ce l’ha Jairis, e sulla sirena, con Massey che sigla il 16-17.

Anche Pastrello e Natali rispondono presente in apertura di secondo quarto, e se da una parte la difesa riesce a funzionare, dall’altra è l’accoppiata Gonzales-Taylor a provare a far scappare la Dinamo (30-24). Dopo il 30-26 di Bertsch non segna più nessuna per più di due minuti, poi Carangelo obbliga al timeout l’Hozono Global. Serve a poco: quattro punti in fila di Taylor danno a Sassari il 37-26 all’intervallo.

Al rientro in campo l’attacco delle padrone di casa, molto semplicemente, si blocca: quasi cinque minuti di nulla, che fortunatamente sono bilanciati da una scarsa vena offensiva anche dall’altra parte (segnano, e poco, solo Bertsch e Nelson). Taylor trova il 2/2 dalla lunetta, ma dal campo si riparte con la tripla di Toffolo e i due di Begic del 44-32. Con Carangelo Sassari se ne va fino al +13 (50-37) che arriva a 10′ dal termine.

L’ultimo quarto si trasforma in una specie di festa sarda, perché la Dinamo vola via dal 50-40 in poi, spinta tantissimo da Carangelo, Natali e Begic che creano le condizioni per un irrecuperabile 60-42 a 5’49” dal termine. Irrecuperabile, sì, sul confronto singolo, ma non sull’ottica del doppio, ed è con quella che il club con base a Murcia recupera piano piano. Dall’ultima tripla di Carangelo Sassari non segna più e si fa recuperare, vincendo sì 60-54, ma con meno margine di quanto forse sperato a un certo punto.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-HOZONO GLOBAL JAIRIS 60-54

SASSARI – Nieddu ne, Gonzales* 8, Beegic* 9, Carangelo* 18, Toffolo* 5, Natali 5, Pastrello 2, Taylor* 13, Diallo, Grattini, Spiga Trampana ne. All. Restivo

HOZONO GLOBAL – Alarcon* 2, Nelson* 4, Visscher, Grande, Ayuso* 3, Ginzo 4, Holesinska 12, Senechal* 5, Bertsch* 18, Massey* 6. All. Canut Font