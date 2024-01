NBA, i risultati della notte (28 gennaio): tripla doppia di LeBron James, vincono anche i Jazz di Simone Fontecchio

Altra grande notte in NBA, con ben dieci partite disputate per la regular season 2023-2024 tra la serata italiana di ieri sabato 27 gennaio e le prime ore di oggi domenica 28 gennaio. Come sempre non sono mancate le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

I Washington Wizards (8-37) vincono in trasferta contro i Detroit Pistons (5-40) per 104-118 con 30 punti di Kyle Kuzma e 17 di Jordan Poole – 30 punti di Bogdan Bogdanovic e doppia doppia per Cade Cunningham (20 punti e 12 rimbalzi) tra le file dei padroni di casa, con Danilo Gallinari rimasto in panchina senza mai scendere in campo.

I New York Knicks (29-17) vincono al Madison Square Garden contro i Miami Heat (24-22) per 125-109: decisivo Jalen Brunson con i suoi 32 punti, insieme ai 19 equamente divisi tra Julius Randle e OG Anouby – 28 punti per Jimmy Butler e 19 di Duncan Robinson per i vice-campioni uscenti.

Rispettano il fattore campo anche i Denver Nuggets (32-15) contro i Philadelphia 76ers (29-15) col punteggio di 111-105: 26 punti e 16 rimbalzi per un sempre efficace Nikola Jokic, mentre per gli ospiti 30 punti e 13 rimbalzi di Paul Reed e 25 punti di Kelly Oubre Jr.

Vittoria casalinga anche per i Brooklyn Nets (18-27) sugli Houston Rockets (21-24) per 106-104 grazie ad un primo quarto da 35-15: Cam Thomas è il migliore dei suoi con 37 punti, con Jalen Green top scorer dei texani con una doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi.

Colpo esterno degli Utah Jazz (24-23) sugli Charlotte Hornets (10-34) per 122-134: Lauri Markkanen trascina i suoi con 33 punti e 12 rimbalzi insieme a Collin Sexton (24 punti e 13 assist), mentre il nostro Simone Fontecchio parte ancora in quintetto mettendo a referto 5 punti in 27’ sul parquet – 26 punti e 13 rimbalzi di Nick Richards tra gli Hornets.

I Los Angeles Clippers (30-14) espugnano il TD Garden di Boston battendo i Celtics (35-11) per 96-115 con 26 punti di Kawhi Leonard e 17 di Paul George – tripla doppia accarezzata da James Harden (9 punti, 8 rimbalzi e 7 assist), mentre per i padroni di casa 21 punti e 11 rimbalzi di Jayson Tatum.

I Milwaukee Bucks (32-14) prevalgono nettamente sui New Orleans Pelicans (26-20) per 141-117: 30 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokoumpo, con 26 punti di Damian Lillard e 24 di Brook Lopez – 26 punti di Brandon Ingram e 23 di Zion Williamson per gli ospiti.

Servono ben due overtime ai Los Angeles Lakers (24-23) per piegare la resistenza dei Golden State Warriors (19-24) col punteggio di 144-145 in una partita giocata sempre sul filo dell’equilibrio: LeBron James giganteggia con una tripla doppia da 36 punti, 20 rimbalzi e 12 assist insieme alla doppia doppia di Anthony Davis (29 punti e 13 rimbalzi), mentre ai campioni del 2022 non bastano i 46 punti di un mai domo Steph Curry ed i 24 di Klay Thompson.

Sorridono anche i San Antonio Spurs (10-36), che all’AT&T Center vincono contro i Minnesota Timberwolves (32-14) per 113-112 grazie alla doppia doppia di Victor Wembanyama (23 punti e 10 rimbalzi) e ai 25 punti di Devin Vassell – 32 punti e 12 rimbalzi per Anthony Edwards e 19 punti equamente divisi tra Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert per la franchigia che guida la classifica della Western Conference.

Nell’ultimo match che chiudeva la notte NBA i Sacramento Kings (26-18) battono a domicilio i Dallas Mavericks (25-21) col punteggio di 115-120: 34 punti di De’Aaron Fox e 20 di Harrison Barnes per i californiani, insieme alla doppia doppia di Domantas Sabonis con 17 punti e 11 rimbalzi – 27 punti di Grant Williams e la tripla doppia di uno scatenato Luka Doncic (28 punti, 10 rimbalzi e 17 assist) non bastano ai padroni di casa per ribaltare l’inerzia della partita.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Foto: LaPresse