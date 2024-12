Basket, Serie A: Napoli perde ancora, Reggio Emilia soffre ma vince

Si è appena concluso l’anticipo di pranzo della decima giornata del massimo campionato italiano di basket e alla Fruit Village Arena sono scese in campo il Napoli, ancora a caccia del primo successo stagionale, e Reggio Emilia, a caccia della quarta vittoria consecutiva. Ecco come è andata.

Buon avvio di Reggio, che trova i primi due canestri del match e Napoli ha bisogno di 2 minuti prima della tripla di Copeland che sblocca i padroni di casa. Si lotta punto a punto, ma la prima scossa potrebbe darla Pangos, che prima subisce un fallo antisportivo, poi trova una giocata da tre punti, ma due errori ai liberi vale solo il +2 napoletano. Risponde Reggio Emilia con Winston, ma le due formazioni non riescono a trovare lo strappo in questa prima metà di primo quarto. Piccolo strappo che arriva con la tripla di Grant che firma il +5 per Reggio. Una tripla di Treier riporta sotto Napoli e sulla sirena canestro spettacolare dello stesso giocatore per il 17-18 con cui si va allo stop.

La tripla di Pangos a inizio secondo quarto vale il sorpasso campano, con i padroni di casa che ora provano a fare le lepri, spinti dallo stesso canadese e da Treier, ma risponde colpo su colpo Reggio e non si spezza l’equilibrio al PalaBarbuto. Ospiti che si affidano a un Winston che tocca quota personale di 11 punti e riporta avanti i suoi a metà secondo quarto. Reggio che mette un parziale di 14-0 e Napoli che fatica tantissimo in attacco e ospiti che scappano via e toccano la doppia cifra di vantaggio. Non riesce a reagire la squadra di casa, cresce anche il nervosismo, e si va al riposo con Reggio Emilia avanti 28-41.

Prova a riaprire i giochi Napoli, ma il parziale è di solo 4-0 e Reggio resta avanti nell’avvio di ripresa. Si resta, così, attorno alla doppia cifra di vantaggio per gli ospiti, con i campani che faticano tanto a riaprire i giochi. Ci provano Pangos e compagni, che comunque in questo quarto segnano molto di più rispetto al primo tempo, e arrivano a dimezzare il divario sul -6 quando mancano meno di 3’ alla fine del quarto. Reggio paga le tante palle perse, ci crede ora la squadra di casa, ma si va comunque all’ultimo stop con gli ospiti avanti 51-58.

Ultimo quarto che inizia con la tripla di Jaylen Barford che riporta Reggio sul +10, ma una giocata da tre punti di Treier e una tripla di Bentil tengono vive Napoli. Ancora Bentil da oltre l’arco e campani che tornano a -3 e match completamente riaperto. Ma è l’ex Uglietti a rispondere e Reggio Emilia resta avanti, poi è un Barford scatenato a tenere il piede sull’acceleratore per gli ospiti che tornano sul +8 a 4’ dalla sirena. Ora gestisce il vantaggio la squadra di Priftis e si impone 76-84.