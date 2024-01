Basket, larghi successi per GeVi Napoli e Givova Scafati in Serie A. Debutto amaro per Meo Sacchetti sulla panchina di Pesaro

Terminate da poco le due partite che chiudevano la domenica di basket in Serie A, con il posticipo tra Virtus Bologna ed Happy Casa Brindisi in programma domani sera che completa il sedicesimo turno della regular season 2023-2024: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto nelle sfide serali di oggi.

GEVI NAPOLI BASKET-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 93-75

La GeVi Napoli continua la propria corsa nella parte alta della classifica. Dopo aver centrato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, infatti, i partenopei battono nettamente la Carpegna Prosciutto Pesaro per 93-75 rovinando il debutto del neo-allenatore ‘Meo’ Sacchetti – subentrato all’esonerato Maurizio Buscaglia. I padroni di casa iniziano meglio la sfida, con Ford e l’ex di turno Leonardo Totè che tengono in scia i marchigiani. La Vuelle mette la freccia grazie a Riccardo Visconti (17-19), con Napoli che si riporta subito avanti grazie a due bombe di Jacob Pullen ed Alessandro Lever (22-19). Ci pensa Bluiett a pareggiare i conti alla prima sirena (22-22). Botta e risposta tra Lever e Bluiett in avvio di secondo quarto, con Owens ed Ennis che dal perimetro si dimostrano infallibili. Dopo una reazione pesarese con Andrea Cinciarini, la GeVi innesta le marce alte e vola grazie ad un break di 11-0 anche a +16 (47-31). Riccardo Visconti interrompe l’emorragia dalla lunetta, per il 47-33 con cui si va all’intervallo lungo. Nella ripresa la Carpegna Prosciutto si affida all’asse italiano Cinciarini-Totè per cercare di colmare il gap, ma Zubcic dall’arco respinge l’assalto per il 59-37. Valentino Mazzola prova a scuotere i compagni con due triple insieme al taglio di Matteo Tambone, ma Ennis risponde subito con la tripla del 64-45. Ci pensa poi Jacob Pullen a dare il +20 ai partenopei dopo 30’ di gioco (69-49). Nel quarto conclusivo la Generazione Vincente pensa a gestire l’enorme margine accumulato nelle frazioni precedenti, con Pesaro che prova invano a limitare i danni per il 93-75 finale con cui esulta il pubblico del PalaBarbuto per la terza vittoria in fila dei napoletani.

TOP SCORER

Napoli: Brown 17, Pullen 15, Ennis e Lever 13

Pesaro: Totè e Ford 15, Bluiett 14

GIVOVA SCAFATI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 102-76

La Givova Scafati rialza immediatamente la testa dopo la sonora sconfitta di sette giorni fa che l’ha di fatto estromessa dalla Coppa Italia: i campani non tremano in casa contro l’Unahotels Reggio Emilia vincendo per 102-76. Scafati inizia nel migliore dei modi il match con Gamble e Nunge (13-6), con gli emiliani che faticano fin dalle prime battute a contenere lo strapotere offensivo degli avversari: Riccardo Rossato e David Logan portano la Givova a +18 con un break di 11-0 (29-11), chiudendo sul punteggio di 32-13 la prima frazione. Il duo Logan-Gamble funziona a meraviglia nel secondo quarto, mentre Reggio Emilia si affida alle fiammate di Hervey e di Weber per non perdere troppo terreno. Scafati non ci sta e piazza la bomba del +26 con Rivers, mentre Faye appoggia il pallone del 56-32 dopo 20’. Nella terza frazione la partita prosegue su ritmi elevati, con la Givova che non intende calare l’intensità mentre la Reggiana cerca invano di rifarsi sotto per impensierire i padroni di casa: Streikens prova a caricarsi la squadra sulle spalle con un parziale di 8-0 che vale l’80-52 alla terza sirena. Nel quarto conclusivo la Givova dà anche spettacolo con due alley-oop firmati Gamble-Rivers, mentre la tripla di Matteo Chillo interrompe il lungo digiuno in attacco dell’Unahotels (88-55). Ancora Chillo per cercare di rendere la sconfitta meno pesante (95-73), con Riccardo Rossato che dall’angolo spara il pallone del 102-76 con cui Scafati torna al successo e cancella il ko contro Tortona di domenica scorsa.

TOP SCORER

Scafati: Rivers 28, Logan 18, Rossato 14

Reggio Emilia: Galloway 16, Hervey 14, Chillo e Faye 9

Credit: Ciamillo

