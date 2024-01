Basket: Milano si salva con Devon Hall, Venezia e Brescia rimangono in testa assieme in Serie A

Sedicesima giornata, e prima di ritorno (sebbene a calendario asincrono) che continua a dare emozioni forti in Serie A 2023-2024. L’Olimpia Milano non si ferma, ma fa parecchia fatica. Ad ogni modo tiene il passo di Venezia e Brescia, che restano a comandare la questione.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM TORTONA 83-82

Non riesce il colpo di mano al Derthona Basket: a negarglielo è Devon Hall al Mediolanum Forum, ed è un successo che vale oro per un’Olimpia ora a quota 20, a -4 dalla vetta. La partita, ad ogni modo, vive dei crismi della lotta fin dalle fasi iniziali, con Thomas che indovina la grande serata solo per vedere Melli replicargli colpo su colpo. Il primo quarto inizia sotto questo canovaccio, poisono anche Flaccadori e Voigtmann a dare una mano per il 20-18. Caruso ha buon impatto, anche con l’ottimo aiuto di Napier, e Milano arriva fino al 39-32 con Bortolani, poi è 42-35 all’intervallo. Si riparte con Melli che firma il +9, ma Thomas e Strautins riavvicinano la Bertram. Si vede anche Noua, ma ci pensa Hall a rispedire indietro gli ospiti, che però trovano Weems da tre per il 58-56. Il sorpasso sembra spesso questione di tempo, con Candi che ne crea due volte le condizioni, ma Melli e Bortolani rimandano l’Olimpia sul +7. L’asse Candi-Thomas inizia a funzionare, si va in un finale davvero punto a punto. Sull’81-73, a 2′ dalla fine, Milano si spegne, Thomas, Candi e Ross firmano in un quasi lampo il -2. Ancora Ross, dall’arco, sigla il sorpasso di Tortona con 30 secondi da giocare. Hall replica in penetrazione, Ross perde palla, sul timeout a 2″7 dalla fine arriva il fallo su Napier che fa 0/2, ma il secondo lo sbaglia apposta: Baldasso dalla propria area non può far molto. Finisce 83-82.

MILANO – Melli 23, Hall e Napier 14

TORTONA – Ross 17, Candi e Strautins 11

OPENJOBMETIS VARESE-UMANA REYER VENEZIA 92-103

Gran successo della squadra orogranata a Varese, soprattutto per il periodo positivo recente della Openjobmetis. Molto viene deciso da un brillante primo quarto dell’Umana Reyer, che va sul 2-9 grazie a Simms, Parks e Tessitori. Varese torna a -2, ma la Reyer scappa ancora con Simms e poi Wiltjer arriva a fissare anche il +14, prima del 22-31 di fine primo quarto. Kabengele viene mandato più volte in lunetta e in generale fa fuoco e fiamme sotto canestro, ed è 26-44 che diventa 30-49 con la tripla di Casarin. McDermott riesce in qualche modo a tenere Varese sul 47-60 all’intervallo. Si riparte con Brown e soprattutto Mannion che cercano di spingere i padroni di casa, respinti da Tucker, Tessitori e Spissu. Il divario resta sempre all’incirca inalterato, anzi sale fino ai 25 punti quando manca 1’30” alla penultima sirena, cui si arriva sul 65-86. Non vuole comunque arrendersi l’Openjobmetis, in particolare con Mannion e in parte Hanlan che fanno il possibile per non darla mai vinta agli avversari. Il problema è che il divario, che rimane attorno ai 2o punti fino a 5′ dalla fine, inizia a scendere troppo tardi.

VARESE – Mannion 21, Hanlan 20, Brown 19

VENEZIA – Simms 20, Wiltjer 16, Kabengele 15

GERMANI BRESCIA-NUTRIBULLET TREVISO 88-67

Vittoria fondamentale per la Germani, che si tiene appaiata a Venezia nella lotta per il primato in classifica. Si parte con un certo equilibrio, con la coppia Paulicap-Olisevicius che mette pepe nel motore di Treviso, brava a partire forte e a chiudere un ottimo primo quarto sul 18-23 anche con un validissimo Robinson, che al rientro in campo si rende protagonista di una fiammata da +18 ospite. Brescia si riprende grazie a Cobbins, che è il fautore numero uno del recupero che porta al controparziale di 10-0 del 28-28. Olisevicius ferma il parziale e questo aiuta la Nutribullet, che riesce anche con l’aiuto di Allen a spingersi sul 36-40 all’intervallo. Cambiano le metà campo, cambia la partita. E lo fa in maniera brutale, con la Germani che vola e gli ospiti che, d’improvviso, semplicemente non trovano più niente in attacco. Gabriel e soprattutto Della Valle lanciano il volo bresciano, con l’aiuto anche di Bilan e Petrucelli. Piovono triple e si arriva agli ultimi 10′ sul 69-49, un punteggio che a questo punto diventa incolmabile. C’è però un ultimo momento importante, e non poco: si fa male alla caviglia Petrucelli, costretto a uscire portato a braccia dai compagni. Finisce 88-67, ma le attese sono tutte per capire l’entità del danno occorso al numero 11.

BRESCIA – Della Valle 16, Gabriel 14, Burnell 12

TREVISO – Olisevicius 20, Robinson 19, Allen 10

